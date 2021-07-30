«أوقاف الإسماعيلية»: لم نرصد أي مخالفات بصلاة الجمعة والأئمة التزموا بالخطبة

أعلن الشيخ صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، عن عدم رصد فرق التفتيش التي يتجوب مساجد الإسماعيلية، لأي مخالفات في يوم الجمعة، مؤكداً على التزام جميع الأئمة بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة، تحت عنوان«مخاطر استباحة المال العام والحق العام».

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن الإسلام جعل حفظ المال أحد الكليات الست والمقاصد الكلية السامية التي أحاطها ديننا الحنيف بالعناية والحفظ والرعاية والصيانة، حيث حذر سبحانه وتعالى من أكل أموال الناس بالباطل فقال سبحانه و تعالى " يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " وقال صلي الله عليه وسلم " كل لحم نبت من سحت فالنار أولي به ".

- تعليمات خطبة الجمعة

ولفت إلى أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.

وشدد على التزام مسؤولي المساجد بتطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة، وأنه لم يتم رصد أي مخالفات تستدعي غلق مسجد.

وشدد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

- حملة تعقيم وتطهير كل جمعة في المساجد ومحيطها

وتجري أوقاف الإسماعيلية حملة تعقيم وتطهير كل يوم جمعة تتضمن تعقيم محيط المساجد من الخارج، وتعقيم كل جزء داخل المساجد حتى وإن لم يمسه أحد كإجراء احترازي، نظرًا إقبال المواطنين على المساجد في صلاة الجمعة.