الجمعة 30 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أوقاف الإسماعيلية»: لم نرصد أي مخالفات بصلاة الجمعة والأئمة التزموا بالخطبة

صلاة
صلاة

أعلن الشيخ صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، عن عدم رصد فرق التفتيش التي يتجوب مساجد الإسماعيلية، لأي مخالفات في يوم الجمعة، مؤكداً على التزام جميع الأئمة بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة، تحت عنوان«مخاطر استباحة المال العام والحق العام».

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن الإسلام جعل حفظ المال أحد الكليات الست والمقاصد الكلية السامية التي أحاطها ديننا الحنيف بالعناية والحفظ والرعاية والصيانة، حيث حذر سبحانه وتعالى من أكل أموال الناس بالباطل فقال سبحانه و تعالى " يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " وقال صلي الله عليه وسلم " كل لحم نبت من سحت فالنار أولي به ".

- تعليمات خطبة الجمعة

ولفت إلى أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.

وشدد على التزام مسؤولي المساجد بتطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة، وأنه لم يتم رصد أي مخالفات تستدعي غلق مسجد.

وشدد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

- حملة تعقيم وتطهير كل جمعة في المساجد ومحيطها

وتجري أوقاف الإسماعيلية حملة تعقيم وتطهير كل يوم جمعة تتضمن تعقيم محيط المساجد من الخارج، وتعقيم كل جزء داخل المساجد حتى وإن لم يمسه أحد كإجراء احترازي، نظرًا إقبال المواطنين على المساجد في صلاة الجمعة.

 

أوقاف الإسماعيلية اخبار أوقاف الإسماعيلية مديرية أوقاف الإسماعيلية الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن اخبار الاسماعيلية اليوم اخر اخبار الاسماعيلية اخر اخبار الاسماعيلية اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

وقوع إصابات بين الركاب.. اصطدام قطار بالصدادات الخرسانية فى نجع حمادى

هجوم على سفينة إسرائيلية قبالة سواحل عمان.. ووقوع عدة إصابات

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

تتخطى الأربعين.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

بنظام الإعارة.. شركة الإسكندرية للصيانة البترولية تطلب موظفين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

محمد عبدالعزيز

هل من فرصة ثانية يا معالى الوزير؟

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

لواء. محسن الفحام

إخوان تونس.. لصوص يحتمون بالنصوص

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا الفن (الفوتوغرافيا والمدرسة التأثيرية)

محمد فوزي

حركة النهضة وقرارات الرئيس قيس سعيد

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

هجوم على سفينة إسرائيلية قبالة سواحل عمان.. ووقوع عدة إصابات

الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوغ يتلقى جرعة ثالثة من لقاح مضاد لكورونا

إسرائيل توسّع منطقة الصيد قبالة قطاع غزة