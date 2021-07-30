الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«محامين الإسماعيلية» تكرم حملة الماجستير والدكتوراه والمتفوقين

تكريم حملة الماجستير
تكريم حملة الماجستير

أعلنت نقابة محامين الإسماعيلية، خلال بيان لها، عن تنظيم حفل تكريم للمحامين حملة الماجستير والدكتوراه، وتكريم أبناء المحامين المتفوقين دراسيًا، مؤكدة أنه سيتم تحديد يوم التكريم بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.

وأوضح بالنقابة خلال بيانها، أن مجلس النقابة حدد المستندات المطلوبة للتكريم بالنسبة لحملة الماجستير والدكتوراه، وهي صورة طبق الأصل لكارنيه 2021، وألا يكون تم تكريمه على نفس الدرجة العلمية في الأعوام السابقة.

وأضاف البيان: “أما بالنسبة للطلبة المتفوقين فالمستندات هي بيان درجات لتلاميذ الشهادة الابتدائية بمجموع 95%، وبالنسبة للشهادة الإعدادية 90% للتعليم العام، وللأزهري 80%، والشهادة الثانوية (قسم أدبي) 90%، وللأزهري 80%، والشهادة الثانوية (قسم علمي) 95 %، وأزهري 80%، وبالنسبة لأبناء المحامين من الحاصلين على الشهادة الجامعية، فيتم تكريم الحاصلين على تقدير جيد جدا”.

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