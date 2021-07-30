محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف لتوزيع المرحلة الثانية من صكوك الأضاحي (فيديو)

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، والدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، والدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف، لافتتاح مسجد الشيخ عبيد بمدينة نبروه.

- تدشين المرحلة الثانية لتوزيع صكوك الأضاحي

ودشن وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية المرحلة الثانية لتوزيع صكوك الأضاحي وذلك من خلال الصكوك التي جمعتها مديرية الأوقاف بالدقهلية من أبناء المحافظة ، مضيفا في بيان صحفي ، أن تم توزيع هذه اللحوم على المواطنين المستحقين وخاصة المرأة المعيلة.

ويصل حجم صكوك الدفعة الثانية إلى 4000 كيلو، ويتم توزيعها على المواطنين المستحقين بمراكز طلخا، ونبروه وجمصة ، ومحلة دمنة، ودكرنس، وميت سلسيل، ومنية النصر، والجمالية، والمنزلة، والمطرية، وتمى الامديد، والسنبلاوين، وأجا.

وكان قد تم توزيع 4000 كيلو من لحوم صك الأضاحى هذا العام ، على الأسر المستحقة من أبناء الدقهلية، والتي وردت كدفعة أولى من وزارة الأوقاف، بنطاق أحياء شرق وغرب المنصورة، وكذا مراكز شربين وبلقاس وميت غمر وبنى عبيد.



- الإعلان النهائي عن حصيلة مشروع الصكوك نهاية الأسبوع المقبل

وأعلن وزير الأوقاف عن تحقيق رقم قياسي جديد في مشروع صكوك الأضاحي، إذ تجاوزت المبيعات 140 مليون جنيه، مضيفا أنه سيتم الإعلان النهائي عن حصيلة مشروع الصكوك نهاية الأسبوع المقبل.

وقال وزير الأوقاف، إن المشروع هذا العام حقق نقلة نوعية، ونشكر الله (عز وجل) على أن وفقنا لذلك، وأعرب عن شكره لجميع الشركاء الذين ساهموا في نجاح هذا المشروع المجتمعي التكافلي والمشرفين والقائمين عليه، وكل من أسهم في الوصول به إلىهذا المستوى الاحترافي المتميز.



يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لافتتاح 10 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا، ومسجدين صيانة وترميمًا ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020، حتى تاريخه 1562 مسجدًا، منها 1437 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و125 مسجدًا صيانة وترميمًا.



وأشارت الوزارة إلى أن المساجد التي سيتم افتتاحها اليوم كالتالي، أولا: مساجد الإحلال والتجديد: مسجدان في كل من مديريتي أوقاف الدقهلية، وقنا ، و4 مساجد بمديرية أوقاف البحيرة ، ومسجد واحد بكل من مديرية أوقاف الشرقية ، وكفر الشيخ ، أما المساجد التي تم لها أعمال الصيانة والترميم وسيتم افتتاحها غدا فهي كالتالي مسجد بكل من مديرية أوقاف البحيرة، وأسيوط.