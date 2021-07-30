بريدجبوينت البريطانية تشتري حصة أقلية في شركة هولندية للاستشارات البيئية

استحوذت مجموعة بريدجبوينت البريطانية على حصة أقلية في شركة استشارات هولندية تعمل في مجال مساعدة الشركات على الحد من انبعاثاتها الكربونية.



وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن قيمة صفقة الاستحواذ على حصة أقلية في شركة "إيه.سي.تي"، ومقرها أمستردام، تزيد عن مليار دولار.



وتعمل الشركة في مجالات متعددة، من بينها تجارة الانبعاثات في أوروبا، وفعالية الطاقة والوقود الحيوي، ولم تعلن أي من الشركتين عن شروط الصفقة.

وتهدف مجموعة بريدجبوينت من وراء هذه الصفقة إلى الاستفادة من تزايد الطلب على الاستثمارات الخضراء، لاسيما في ضوء تزايد اهتمام المستثمرين في العالم بالآثار البيئية والاجتماعية لاستثماراتهم، وكذلك توجيه رؤوس الأموال إلى الشركات التي تساعد في دعم صورتهم في مجال الاهتمام بالبيئة.

وصرح برام باستيانسن الرئيس التنفيذي لشركة "إيه.سي.تي" بأن "هناك قوة دفعة كبيرة للسوق الخاصة بنا"، مضيفا "إذا ما نظرتكم إلى الطموحات البيئية في أوروبا، فقد أطلقوا مؤخرا هدفهم الخاص بالمناخ بالنسبة لعام 2030، كما أعطتنا إدارة (الرئيس الأمريكي) بايدن قوة دفع كبيرة".

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أنه لأول مرة منذ إنشاء صندوق الابتكار، يتم الموافقة على استثمار 118 مليون يورو في 32 مشروعًا مبتكرًا صغيرًا في 14 دولة عضو، وفي أيسلندا والنرويج.

وجاء في بيان نشرته المفوضية الأوروبية، على موقعها الإلكتروني، أن هذه المنح ستدعم المشاريع التي تهدف إلى اتباع تقنيات تعتمد على نسب كربون منخفضة للغاية في الصناعات كثيفة الطاقة والهيدروجين وتخزين الطاقة وإنتاج الطاقة المتجددة.

وبالإضافة إلى هذه المنح، سيستفيد 15 مشروعًا في 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج من مساعدة خاصة تصل قيمتها إلى 4.4 مليون يورو، بهدف زيادة كفاءتها.

وأكد مسؤول أوروبي رفيع المستوى أنه "من خلال الموافقة على ضخ هذه الاستثمارات، يقدم الاتحاد الأوروبي دعمًا ملموسًا لمشاريع التكنولوجيا النظيفة في جميع أنحاء أوروبا لتوسيع نطاق الحلول التكنولوجية التي يمكن أن تساعد في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأضاف البيان أن المفوضية تلقت 32 مشروعًا تم اختيارها للحصول على التمويل، بعد تقييم خبراء مستقلين لمعرفة مدى مساهمتها في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مقارنة بالتقنيات التقليدية وتعزيز روح الابتكار لتجاوز أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.

وتغطي هذه المشاريع المختارة مجموعة واسعة من القطاعات ذات الصلة لإزالة الكربون من أجزاء مختلفة من قطاعات الصناعة والطاقة في أوروبا.