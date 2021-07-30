ويتسحاق ونتنياهو أول المتلقين لجرعة ثالثة.. كيف تتعامل إسرائيل مع كورونا دلتا؟

تسعى إسرائيل إلى مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لديها، 2بعد ارتفاع مفاجيء ومستمر في عدد الإصابات اليومي، جراء العدوى بسلالة "دلتا" الهندية، بمنح جرعة ثالثة من اللقاح.

وتمثل سلالة "دلتا" - أحد متغيرات فيروس كورونا والمعروفة بـ"السلالة الهندية" - قلق واسع في كافة أنحاء العالم، نظرا لقدرتها على الانتشار بمعدل سريع، والتسبب في تدهور حالة المريض، غير متلقي اللقاحات.

وسجلت إسرائيل، اليوم، 2165 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

إسرائيل تقرر تقديم جرعة ثالثة من لقاح كورونا

في ذلك السياق، أعلنت إسرائيل، رسميا، اليوم الخميس، أنها ستبدأ في تقديم الجرعة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا، لمواجهة تفشي "دلتا" لديها.

وتعد إسرائيل هي الأولى حول العالم في اتخاذ قرار بمنح جرعة ثالثة من لقاح كورونا، وتنفيذه.

وقال نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم، إنه تقرر منح تطعيم الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، لمن هم فوق الـ 60 عاما، بدءا من الأحد المقبل.

ورغم إعلان بينيت أن عملية منح لقاح الجرعة الثالثة ضد كورونا ستبدأ الأحد المقبل، إلا أن المرفق الصحي لمدينة "مكابي" في تل أبيب، أعلنه أنه سيبدأ لديه من غدٍ الجمعة.

رغم عدم موافقة الجهات العالمية.. إسرائيل تقر بـ"جرعة ثالثة" للقاح كورونا

وتابع: "الواقع يثبت أن اللقاحات آمنة وتمنع تدهور الحالة الصحية، خاصة أصحاب الأمراض الخطيرة، وكذلك الموت، وفي غضون أيام قليلة من تلقي الجرعة الثالثة، يبدأ مفعولها وتمنح الجسم حماية قوية للغاية، وأناشد جميع البالغين الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح أن يذهبوا لتلقي الجرعة الإضافية".

وجاء قرار بينيت رغم عدم موافقة الجهات الرقابية العالمية على خطوة منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا بشكل نهائي، بينما دعمه أطباء في إسرائيل وحول العالم.

وأوصت لجنة الخبراء، التي شكلتها إسرائيل وعقدت سلسلة مباحثات مع عدد من الأطباء حول العالم، بأغلبية ساحقة لصالح منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا للمسنين، إذ صوت 56 شخصا لصالح ذلك القرار، مقابل اعتراض شخص واحد.

تفاصيل الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا لمكافحة سلالة دلتا

وقررت وزارة الصحة الإسرائيلية أن تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا سيكون بعد خمسة أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

وأشارت إلى أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا تهدف إلى حماية المسنين كمجموعة معرضة للخطر من فيروس "كوفيد-19".

الرئيس الإسرائيلي ونتنياهو أول متلقي الجرعة الثالثة

من جانبه، أكد بينيت أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج سيكون أول شخص يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا، صباح غدا، الجمعة.

وكذلك، قرر بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة الإسرائيلية، أنه سيتلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، غدا الجمعة، في مستشفى "شيبا - تل هشومير".