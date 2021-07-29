الأنبا توما يترأس اللقاء التحضيري الثاني للجنة الأسقفية للشباب

اجتمع الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، مسؤول اللجنة الأسقفية للشباب، الخميس، بمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر بأعضاء اللجنة، في إطار الاجتماع التحضيري الثاني.

أقيم الاجتماع بالكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادي، بحضور ممثلي اللجان الشبابية من مختلف الكنائس الكاثوليكية.

تضمن الاجتماع وضع الرؤية المستقبلية للجنة، وكذلك اتخاذ بعض القرارات والتوصيات، ومنها تنظيم مؤتمر للشباب، حيث تستمر فعاليات الاجتماع حتى غد الجمعة.