الجمعة 30 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا توما يترأس اللقاء التحضيري الثاني للجنة الأسقفية للشباب

الأنبا توما حبيب
الأنبا توما حبيب

اجتمع الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، مسؤول اللجنة الأسقفية للشباب، الخميس، بمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر بأعضاء اللجنة، في إطار الاجتماع التحضيري الثاني.

أقيم الاجتماع بالكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادي، بحضور ممثلي اللجان الشبابية من مختلف الكنائس الكاثوليكية. 

تضمن الاجتماع وضع الرؤية المستقبلية للجنة، وكذلك اتخاذ بعض القرارات والتوصيات، ومنها تنظيم مؤتمر للشباب، حيث تستمر فعاليات الاجتماع حتى غد الجمعة.

الانبا الانبا توما حبيب مطران سوهاج للكاثوليك أسقفية الشباب للأقباط الكاثوليك لقاء تحضيري

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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