الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رمضان صبحي.. ابن الأهلى إلى الزمالك؟

رمضان صبحي
رمضان صبحي

كشف موقع الكابتن عن صفقة جديدة في انتظار نجم الأهلي السابق، في رحلة تفاوض بين الملكي والعفيجي بدأت منذ فترة، فإلى أين وصلت؟

في أغسطس 2020، رفض رمضان صبحي التوقيع للأهلي بعد انتهاء فترة إعارته من هدرسفيلد الإنجليزي، ووقع لبيراميدز في صفقة قياسية هزت الوسط الرياضي.

وتعرض رمضان صبحي لهجوم حاد منذ رحيله عن الأهلي، وصل إلى حد سبه من جماهير الأهلي.

لكنه لم يتأقلم جيدا مع بيراميدز ولم يقدم المتوقع منه، وفشل مجددًا مع بيراميدز في الفوز بكأس الكونفيرالية.

وعادت علامات التمرد للظهور من جديد في تصرفات رمضان صبحي.

بدأ اهتمام الزمالك برمضان صبحي منذ شهرين، موافقة بيراميدز على رحيل صبحي كشف عنها موقع “الكابتن” التابع لمؤسسة “الدستور”.

بيراميدز والزمالك توصلا لاتفاق بانتقال رمضان للقلعة البيضاء على سبيل الإعارة في صفقة تبادلية، مقابل رحيل رمضان صبحي.

ولكن لم يتحدد حتى الآن نجم الزمالك المنتقل لبيراميدز.

لكن العفيجي ما زال يرغب في الاحتراف بأوروبا، بعد أن قاد رمضان المنتخب الأوليمبي لربع نهائي أوليمبياد طوكيو، بالفوز على منتخب أستراليا بهدفين دون رد.

فهل يساعده مستواه في لفت نظر كشافة أوروبا من جديد؟ أم ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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