رمضان صبحي.. ابن الأهلى إلى الزمالك؟
كشف موقع الكابتن عن صفقة جديدة في انتظار نجم الأهلي السابق، في رحلة تفاوض بين الملكي والعفيجي بدأت منذ فترة، فإلى أين وصلت؟
في أغسطس 2020، رفض رمضان صبحي التوقيع للأهلي بعد انتهاء فترة إعارته من هدرسفيلد الإنجليزي، ووقع لبيراميدز في صفقة قياسية هزت الوسط الرياضي.
وتعرض رمضان صبحي لهجوم حاد منذ رحيله عن الأهلي، وصل إلى حد سبه من جماهير الأهلي.
لكنه لم يتأقلم جيدا مع بيراميدز ولم يقدم المتوقع منه، وفشل مجددًا مع بيراميدز في الفوز بكأس الكونفيرالية.
وعادت علامات التمرد للظهور من جديد في تصرفات رمضان صبحي.
بدأ اهتمام الزمالك برمضان صبحي منذ شهرين، موافقة بيراميدز على رحيل صبحي كشف عنها موقع “الكابتن” التابع لمؤسسة “الدستور”.
بيراميدز والزمالك توصلا لاتفاق بانتقال رمضان للقلعة البيضاء على سبيل الإعارة في صفقة تبادلية، مقابل رحيل رمضان صبحي.
ولكن لم يتحدد حتى الآن نجم الزمالك المنتقل لبيراميدز.
لكن العفيجي ما زال يرغب في الاحتراف بأوروبا، بعد أن قاد رمضان المنتخب الأوليمبي لربع نهائي أوليمبياد طوكيو، بالفوز على منتخب أستراليا بهدفين دون رد.
فهل يساعده مستواه في لفت نظر كشافة أوروبا من جديد؟ أم ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟