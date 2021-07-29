بعد تحقيقها أعلى الإيرادات.. «الجارديان»: فيسبوك تجاوزت الانتقادات الدولية

كشفت شركة فيسبوك في تقرير أرباحها أمس الأربعاء، أنها شهدت أسرع نمو له هذا الربع منذ عام 2016، على الرغم من المخاوف التنظيمية والانتقادات المحيطة بالمعلومات الخاطئة على المنصة.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد بلغت الإيرادات الإجمالية لشركة التواصل الاجتماعي 29 مليار دولار، وهي أعلى من التوقعات البالغة 27.89 مليار دولار، وتضاعفت أرباحها عن العام السابق لتصل إلى 10.39 مليار دولار بفضل طفرة الإعلان عبر الإنترنت، ومع ذلك ، فقد حذر الخبراء من تباطؤ محتمل في النصف الثاني من العام.

وتراجعت الأسهم بنسبة 4٪ تقريبًا في التداول بعد ساعات العمل بعد تحذيرات من المدير المالي ديفيد وينر بأن الشركة تتوقع أن يتباطأ نمو الإيرادات على أساس سنوي "بشكل كبير" مع تباطؤ زيادة مبيعات الإعلانات الرقمية.

وقال إن الشركة تتوقع أن يتباطأ النمو "بشكل متواضع" في النصف الثاني من العام.

وبحسب الصحيفة، فقد ظل نمو فيسبوك في عام 2021 قوياً على الرغم من الرياح التنظيمية المعاكسة المحتملة، بما في ذلك الانتقادات الشديدة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأسابيع الأخيرة.

وارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميًا في الربع الثاني إلى ما يقرب من 2.9 مليار مستخدم مقابل 2.7 مليار مستخدم في هذا الوقت من العام الماضي.

قال جيسي كوهين، كبير المحللين في Investing.com، إن التقرير الذي صدر يوم الأربعاء يشير إلى "ربع ضخم آخر" لعملاق التكنولوجيا.

وتابع كوهين: "يسلط التقرير المثير للإعجاب الضوء على وجهة نظرنا بأن فيسبوك يواصل قيادة الصناعة في جميع الفئات التي يتنافسون فيها ويقومون بتنفيذها بشكل لا تشوبه شائبة على جميع الجبهات".

ويأتي أداء فيسبوك القوي في أعقاب التقارير المالية القياسية في الأيام الأخيرة من آبل ومايكروسوفت وتيسلا وجوجل الفابيت، ومن المقرر ان تعلن أمازون عن نتائجها اليوم الخميس.

وتواجه الشركة عقبات تنظيمية متزايدة يتعين معالجتها، ففي الأسابيع الأخيرة أدان جو بايدن فيس بوك وشركات التكنولوجيا الأخرى لفشلها في اتخاذ إجراءات ضد المعلومات المضللة عن اللقاحات وقدم السيناتور الديمقراطي إيمي كلوبوشار مشروع قانون يستهدف المشكلة التي قد تسبب مشكلة قانونية للفيسبوك.

ويواجه فيسبوك أيضًا تهديدات وشيكة من لجنة التجارة الفيدرالية، التي كانت رئيسها الجديد، لينا خان، من أشد المنتقدين للمنصة في الماضي وتعهدت باتخاذ إجراءات ضد الاحتكارات التكنولوجية.

قال كوهين: "ستشكل المخاوف التنظيمية المتزايدة وتدقيق مكافحة الاحتكار رياح معاكسة رئيسية لفيسبوك في الأشهر المقبلة، حيث أوضحت إدارة بايدن أنها تريد كبح جماح التكنولوجيا الكبيرة".