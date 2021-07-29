«الداخلية» تضبط 219 قضية منع تداول الشيشة

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إنفوجراف يبين جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة.

وجرى ضبط عدد 9699 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 9651 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 48 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 782 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

وضبط 219 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 1472 شيشة.

جاء ذلك فى إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.