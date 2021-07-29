حملة على الأسواق والمحال التجارية بمركز رشيد

نفذت مديرية تموين البحيرة وإدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلى والعلاج الحر، حملة مكبرة بنطاق مركز رشيد مرت على الأسواق والمحال التجارية ومحال بيع المواد الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2250 كجم مخلل زيتون بأحد المصانع لعدم وجود سجل صناعي، و28 عبوة بويات منتهية الصلاحية، ثلاث مخابز مدعمة تقوم بإنتاج خبز ناقص الوزن ما بين 6 جرامات إلى 9 جرامات، و100 شيكارة فول حصى مستورد زنة الشيكارة 25 كجم مجهول المصدر، و120 عبوات مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، و160 شيكارة أسمدة عضوية (سلفات حديد ) زنة الشيكارة 25 كجم مجهول المصدر.

وضبط 100 لتر بنزين بيع بالسوق السوداء، و300 كجم طحينة حمراء وبيضاء غير مدون عليها بيانات بداخل عبوات بلاستيكية سبق استعمالها وزيت حار بدون بيانات.

وتحرير 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لمحلات سوبر ماركت، وتحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم تقديم فواتير، وسحب 8 عينات مواد غذائية مختلفة لإرسالها للمعامل، وتحرير 6 محاضر اشتراطات صحية وعدم حمل شهادات صحية.

وبالنسبة لقطاع التفتيش الصيدلى والعلاج الحر، فقد تم ضبط 917 قرص وأمبولة ما بين أدوية منتهية الصلاحية ومهربة وغير مسموح بتداولها وأدوية محظورة، وضبط مركز طبى متعدد التخصصات يدار بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير 2 محضر لمنشآت صحية لعدم اتباعهم الإجراءات المقررة فى التخلص من النفايات.

وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمى معاون الدكتور على المصيلحى أن قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وغرفة عمليات الوزارة وكذلك غرف عمليات مديريات تتابع على مدار الساعة تنفيذ توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتسيير حملات من المديريات على محطات الوقود، وأشار كمال أن الوزارة تتابع توافر الوقود بالتعاون مع الجهات المعنية وكذلك قيام مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالتأكد من موازين المحطات طبقاً للمواصفات الموضوعة لذلك.