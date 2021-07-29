استئصال ورم 15 كيلوجراما من فتاة بمستشفى سوهاج الجامعي

تمكن فريق طبي بمستشفي سوهاج الجامعي، من استئصال ورم ضخم بالمبيض يزن 15 كيلو جرام لفتاة تبلغ من العمر 20 عاماً، بعد ترددها على عيادة الجراحة العامة.

وصرح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، أن العملية الجراحية استغرقت 6 ساعات من العمل المتواصل، حيث تم استئصال الورم الضخم من المبيض مع الحفاظ على باقي الأعضاء الباطنية المجاورة له، والأوعية الدموية الحيوية المحيطة به، وتم خروج المريضة بسلام إلى القسم الداخلي وهي الآن بصحة جيدة وتخضع للعلاج مابعد العملية.

وأضاف الدكتور أسامة رشاد الشريف، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي، أنه تم إجراء العملية الجراحية بقسم الجراحة العامة والأورام بعد توفير كافة الاحتياجات والتجهيزات الطبية، حيث تخدم المستشفي الجامعي قطاع عريض من المرضي والمترددين عليها من محافظات الصعيد المختلفة لتلقي العلاج أو إجراء مثل هذه الجراحات المعقدة التى تحتاج إلى دقة ومهارة فى إجراؤها.

وأوضح الدكتور حمدي سعد، المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي، أنه تم التعاون بين الفريق الجراحي وفريق التخدير لإجراء تلك العملية الجراحية، وذلك بعد مناظرة الحالة والكشف عليها بالعيادة الخارجية للجراحة وتجهيزها للعمليات، مؤكدًا أن المستشفى على استعداد كامل لتلقي مثل هذه الحالات المعقدة ومساعدتها لما تملكه من كوادر طبية مؤهلة ومدربة.

ومن جهته، ذكر الدكتور سمير عبد المجيد، أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة، أنه أشرف على إجراء الجراحة الدكتور عاصم الثاني أستاذ الجراحة العامة ورئيس قائمة العمليات الجراحية لهذا اليوم، كما ضم الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة كلاً من الدكتور أسامة العريبي أستاذ الجراحة العامة، والدكتور إسلام عامر مدرس الجراحة العامة، الدكتور أحمد عبد الرحيم مدرس مساعد الجراحة العامة، أحمد عكي طبيب مقيم جراحة عامة، وأيضاً فريق التخدير الدكتور إسلام العسيري مدرس مساعد، والدكتور عماد فتحي مدرس مساعد، ومحمد أبو الحمد وأحمد مختار أطباء مقيمين بقسم التخدير.