الخميس 29 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء امتحان «اللغة الأجنبية الأولى» لطلاب «أدبي الثانوية»

امتحان
امتحان

بدأ منذ قليل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، لطلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية، بإجمالي 255 ألفا و353 طالبا وطالبة.

ويؤدى طلاب مدارس (stem) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بإجمالي 1179 طالبا وطالبة.

وتم اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات تفتيش الطلاب بواسطة العصا الالكترونية، وكذا فحص اجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب ، والتفتيش عن الهاتف المحمول وتعقيم الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية .

وكان أدى أمس، 100 ألف و435 طالبا وطالبة بالشعبة (العلمية / رياضيات) مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" من إجمالى 100 ألف و749 طالبا وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان التاريخ ( الورقة الثانية)، بإجمالي 225 طالبا وطالبة، وذلك في اليوم الثالث عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثالث عشر سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (3) حالات غش منهم (1) حالة نشر، و(2) حالة غش.

الشعبة الادبية اللغة الاجنبية الاولى امتحان اللغة الأجنبية الأولي الاجراءات الاحترازية شعبه الادبي الثانوية العام التدابير الاحترازية

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

تفاصيل التحفظ على سيارة حمو بيكا بـ«مرور الإسكندرية»

بالأسماء.. «الداخلية» تعلن حركة تنقلات الشرطة لعام 2021

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

«فايزر» تؤكد: تراجع فعالية لقاح كورونا بعد 6 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

اصنع عدوك بنفسك

ماجد حبته

تونس تتطهّر.. أو تحاول!

خالد عكاشة

أول عملية تفكيك لألغام تونس الحارقة

د هند جاد

إذا ضربتك مصر على خدك الأيمن فأدر خدك الأيسر لتونس

مؤمن المحمدي

من مجاميعه

مدحت بشاى

تونس و"الإخوان" و "عبير" الاستفاقة

عبد الرحيم طايع

أبعاد عولمية لكورونا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

وسام الاحترام.. واستحقاق الفنان

صور

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى بمطار القاهرة الدولي (صور)

عشانا عليك يا رب وغدانا لو تحب.. باعة جائلين في القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

القمة الأردنية القبرصية اليونانية تؤكد على «حل الدولتين» لتسوية الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى

إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى جنوب نابلس

الولايات المتحدة وروسيا تؤكدان حل دولتى فلسطين وإسرائيل