الخميس 29 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الفراخ» بـ22 جنيها.. استقرار أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

دواجن
دواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس، استقرارا ملحوظا فى الأسواق اليوم الخميس، وسجلت الدواجن البيضاء 22-23 جنيها للكيلو في المزرعة، في حين تصل للمستهلك 25-27 جنيها للكيلو. 

واستقرت أسعار الدواجن البلدى عند 28 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 30-33 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسعر الدواجن الساسو 40 جنيها.  

وسجلت كرتونة البيض في المزرعة 40.5 جنيها، وتراوح سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 43 جنيها في المزرعة 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك. 

وكان عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الإنتاج الداجني بالغرف التجارية، قد أكد أن ارتفاع التكلفة الفعلية للدواجن، خاصة الأعلاف، والتي تجاوزت حاجز 7 آلاف جنيه لبعض الأصناف من الأعلاف، وبلغ سعر طن الذرة الصفراء 5350 جنيها للطن، والتي هي أساس مكونات الأعلاف، بالإضافة إلى فول الصويا، التي تجاوزت أسعاره 10 آلاف جنيه للطن، مشيرا إلى أن تكلفة توفير الأعلاف الجيدة لصغار المربين، بالإضافة إلى توفير الأعلاف الجيدة لصغار المربين، وكذلك الأمصال الفعالة ضد الفيروسات، ومعظمها مستورد، وهو ما زاد من أعباء المربين للخروج من دورات الدواجن، وبالتالي ارتفعت تكلفة الدجاجة بالمزرعة من 23 جنيها إلى 25 جنيها بأوزان تتراوح بين 1500 إلى 2000 جرام.

وقال رئيس شعبة الإنتاج الداجني بالغرف التجارية لـ"الدستور" إن قرار وقف استيراد الدواجن ومجزءاتها يهدف إلى تخفيف العبء عن المربين، وخاصة المزارع الصغيرة التي تعاني من ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، مثل الأعلاف والأدوية البيطرية والأمصال، لافتا إلى أن رئيس الوزراء واللجنة الوزارية المنوط بها تقنين عملية الاستيراد، رفضا استيراد أي كميات من الخارج لدعم المربين ووقف خسائرهم وتشجيع صغار وكبار المنتجين على التوسع في إنشاء عنابر ومحطات جديدة لدعم الصناعة الوطنية التي يعمل بها 3 ملايين عامل. 

الفراخ ب22جنيه استقرار أسعار الدواجن والبيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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