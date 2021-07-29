الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تندد بتصاعد وتيرة العنف على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

جريدة الدستور

نددت الولايات المتحدة الأمريكية بتصاعد وتيرة أعمال العنف الأخيرة على طول الحدود الدولية بين أرمينيا وأذربيجان، داعية الطرفين إلى الالتزام بتعهداتهما في وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس أن واشنطن تندد بالتصعيد الأخير في العنف على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.. داعية كلا من أرمينيا وأذربيجان إلى الالتزام بتعهداتهما في اتفاق وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات فورية لخفض تصعيد الموقف.

وأضاف البيان أن "التوتر المتواصل على الحدود بين البلدين يؤكد ضرورة التوصل إلى حل شامل يعالج كل القضايا العالقة ويطبع العلاقات بين البلدين ويسمح للشعبين في المنطقة بالعيش بسلام".

وحثت الولايات المتحدة أرمينيا وأذربيجان على العودة في أقرب وقت ممكن إلى المناقشات الموضوعية برعاية الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتحقيق تسوية سياسية طويلة الأجل للصراع.

 

وفي وقت سابق.. أعلنت وزارة الدفاع الأذرية، الأربعاء، عن قبولها مبادرة روسيا لوقف إطلاق النار على حدودها مع أرمينيا.

وقالت الوزارة- في بيان لها نقلته صحيفة "أذر نيوز" المحلية على موقعها الإلكتروني- إنه على الرغم من قبولها المبادرة الروسية إلا أن أرمينيا لا تزال تطلق النار على المواقع الأذرية.

وأوضحت وزارة الدفاع الأذرية، في بيانها، أن الجانب الأرميني يواصل تصعيد الموقف، وقصف المواقع الأذرية بالدبابات وقذائف الهاون عيار 120 ملم.

وأسفرت عمليات القصف الأرميني، عن إصابة جنديين آذريين في منطقة كالباجار الحدودية.

وحثت وزارة الخارجية الأذرية ، أرمينيا على وقف الاستفزازات العسكرية على الحدود، محذرة من أن باكو سترد بشكل حاسم على أي خطوات ضد وحدة أراضيها.

وفي سياق متصل، اتهمت أذربيجان القوات الأرمينية بخرق نظام وقف إطلاق النار على طول الحدود بين الدولتين

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن وحدات الجيش الأرميني استهدفت بمواقع القوات الأذربيجانية في مناطق متفرقة على طول الحدود بأنواع مختلفة من الأسلحة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدم وقوع إصابات بين عناصر الجيش الأذربيجاني، مضيفة أن قواتها أطلقت نيرانًا مضادة.

ولم يعلق الجانب الأرميني على هذا الإعلان الأذربيجاني بعد.

الولايات المتحدة أرمينيا أذربيجان

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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