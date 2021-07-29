حظك اليوم لمواليد الأبراج المائية اليوم الخميس 29 يوليو 2021

قدمت اليوم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج المائية ليوم الخميس 29 يوليو 2021 على النحو التالي:

برج السرطان:

مهنياً: تأتي أحداث لتترك انعكاسات سلبية على شعبيتك وعلاقاتك الشخصية والاجتماعية في محيطك.

عاطفياً: عليك أن تكون أكثر حذراً في خياراتك المقبلة، وقد تكون هنالك مطبّات في عرض جديد يقدم إليك في غضون أيام.

صحياً: إذا أكثرت من تناول المنبهات في فترة بعد الظهر فلا تستغرب الأرق ليلاً.

ومن مشاهير هذا البرج: غادة عبد الرازق.

برج العقرب:

مهنياً: تقضي طيلة اليوم باجتماعات مهمة تترتب عليها قرارات حاسمة وتتلقى الكثير من عروض العمل المغرية.

عاطفياً: توجّه بعض الملاحظات إلى الحبيب حول تصرفاته وتناقشه بها وتقدّم من جهتك بعض التنازلات لتنجح علاقتك به.

صحياً: دقق جيداً في كل ما تتناوله من مأكولات، وخفف من المقالي ولا سيما مساء.

ومن مشاهير هذا البرج: هند صبري.

برج الحوت:

مهنياً: فرص لإستثمارات مالية مربحة تتاح لك اليوم حاول أن تستفيد منها والوقت غير مناسب لتقوم اليوم بأي تغيرات قد لا تكون في مصلحتك.

عاطفياً: لا تتردد في الإجابة عن الأسئلة المحرجة التي يطرحها عليك الشريك، فهو يعرف ما تمر به من ظروف دقيقة.

صحياً: إحمِ مصالحك من فورات الغضب وحاول ألاّ تتشاجر مع أحد لأنها فترة قد تحمل حوادث عابرة أو وعكة صحيّة أو تراجعاً كبيراً في الحظّ.

ومن مشاهير هذا البرج: ريهانا.



صفات الأبراج المائية

يتميز أصحاب هذه الأبراج المائية بأنهم حساسون، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، كما أنهم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، يحبون الرومانسية، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، وعلى الرغم من ذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

ولكن أصحاب الأبراج المائية، يعيبهم ميلهم الدائم إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

ومن أبرز صفاتهم أيضا، أنهم يمتلكون شخصيات هادئة، ورومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.