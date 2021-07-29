الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليوم.. وزير الخارجية الأمريكى يتوجه للكويت لتعزيز الأمن الإقليمى والعلاقات الاقتصادية

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

 يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الكويت، اليوم الخميس، للقاء عدد من المسئولين الكويتين، على رأسهم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لبحث تعزيز الأمن الإقليمي والعلاقات الاقتصادية والسياسة والثقافية بين البلدين.


وأفاد بيان الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن بلينكن سيلتقي خلال زيارته بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ورئيس مجلس الشعب الكويتي الشيخ مرزوق الغانم ووزير الخارجية الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح لمواصلة المباحثات حول التعاون العسكري وزيادة الفرص الثنائية للتجارة والاقتصاد.
 

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة والكويت احتفلتا هذا العام بالذكرى الثلاثين لعملية درع الصحراء وتحرير الكويت من احتلال صدام حسين، فضلاً عن 60 عامًا من العلاقات الدبلوماسية .. مشيرة إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين وصلت إلى 4.5 مليار دولار في عام 2019.


وأشار إلى أن الكويت تشارك في العديد من المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي. كما أن الكويت عضو أيضًا في التحالف العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة لهزيمة "داعش".


كما أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بالعلاقات الثنائية مع الهند و"التزامهما المشترك بالقيم الديمقراطية"، وذلك بعد يوم من وصوله الهند في زيارة تستغرق يومين.


وذكرت صحيفة إنديان إكسبرس الهندية أن بلينكن استهل زيارته رسميًا بالتحدث أمام مجموعة من قادة المجتمع المدني في نيودلهي صباح اليوم، على أن يجري محادثات مكثفة مع نظيره سوبرامينام جايشانكا، ثم يلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي لاحقًا.

 

وكتب وزير الخارجية الأمريكي، في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "سررت بلقاء قادة المجتمع المدني اليوم. الولايات المتحدة والهند تشتركان في الالتزام بالقيم الديمقراطية؛ هذا جزء من أساس علاقتنا.. والمجتمع المدني يساعد في تعزيز هذه القيم". 

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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