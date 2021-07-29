الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 1.3 مليار دولار قيمة واردات مصر من ألمانيا خلال 4 أشهر

واردات مصر من ألمانيا
واردات مصر من ألمانيا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من ألمانيا بلغت 1.347 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 1.337 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 10.1 مليون دولار بنسبة 0.8%.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها جاءت فى المرتبة الأولى بين واردات مصر من ألمانيا بقيمة 358.5 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 382.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 24.1 مليون دولار بنسبة -6.3%، يليها واردات مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 283.7 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 237.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 46.3 مليون دولار بنسبة 19.5%.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات منتجات الصيدلة بلغت 145.7 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 133.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 12.3 مليون دولار بنسبة 9.3%، كما بلغت واردات طائرات وسفن فضائية وأجزاؤها 55.2 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 12 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 43.1 مليون دولار بنسبة 358.4%.

وأشار التقرير إلى أن واردات آلات وأجهزة كهربائية بلغت 72.3 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 83.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 11.1 مليون دولار بنسبة -13.4%.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن في وقت سابق تراجع قيمة العجز في الميـزان التجاري لـ 3.1 مليار دولار خلال شهر  أبريل 2021، مقابل 3.5 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 13.3 ٪.

الاحصاء واردات مصر المانيا سيارات منتجات صيدلة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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