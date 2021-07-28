الخميس 29 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأقصر تستقبل أول رحلة شارتر لمصر للطيران من إسبانيا

مصر للطيران
مصر للطيران

تبدأ شركة مصر للطيران، الأربعاء، اعتبارًا من 30 يوليو الجاري تسيير رحلات شارتر خاصة بين العاصمة الإسبانية مدريد ومدينة الأقصر بالصعيد، لنقل عدد من السياح الإسبان خلال فترة التشغيل بالموسم الصيفي لهذا العام، بحسب مصادر مطلعة.

وكشفت مصادر أن مصر للطيران ستبدأ تشغيل رحلات سياحية خاصة “شارتر” بين مدريد والأقصر، اعتبارًا من 30 يوليو الجاري وتستمر حتى 30 أكتوبر المقبل بطلب من إحدى شركات السياحة.

وبحسب المصادر المطلعة فإنه من المقرر أن تسير مصر للطيران رحلة أسبوعيا لتكون يوم السبت من كل أسبوع لنقل السياح الإسبان بين الأقصر ومدريد في إطار جهودها لتحفيز وتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وأكدت المصادر أن مصر للطيران تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

عودة الطيران بين المدن الليبية والقاهرة

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤخرًا عن توجيه وزير الطيران المدني بالسماح الفوري باستقبال رحلات الطيرانالقادمة من المدن الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، والاتفاق على وضع الضوابط الخاصة بهذا الملف.

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات موسعة تم عقدها في العاصمة الليبية طرابلس، وترأسها رئيسا الحكومة د.مصطفى مدبولي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد دبيبة، بحضور الوفدين الوزاريين وعدد من كبار المسئولين في البلدين، وذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني المصري للتوسع في ربط القاهرة بالعديد من النقاط المحورية

الأقصر تستقبل اول رحلة شارتر لمصر للطيران اسبانيا يوليو الجاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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