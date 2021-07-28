الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خلال استقباله قائد الجيش اللبناني

الرئيس السيسى يثمن دور الجيش اللبنانى فى الحفاظ على الاستقرار والتوازن

السيسي
السيسي

استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم (الأربعاء)، العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني،  بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى جانب السفير علي الحلبي، سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس السيسي رحب بالعماد "عون" في زيارته لمصر، في إطار المباحثات مع السيد وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مؤكدا الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان ومصلحته الوطنية.

وأكد السفير راضي أن الرئيس ثمن أيضا الدور الأساسي الذي يقوم به الجيش اللبناني الوطني للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان، وذلك في إطار ما تمثله الجيوش الوطنية كعمود فقري ضامن لتماسك واستقرار الدول.

من جانبه؛ أعرب العماد "عون" عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلاً إلى سيادته تحيات الرئيس اللبناني "ميشيل عون"، ومؤكدا حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة.

كما أعرب عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، امتدادا لدور مصر المحوري لحفظ الاستقرار في المنطقة العربية بأسرها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، والاستفادة من الخبرة المصرية في العديد من المجالات.

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أثر النسر

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