أهالي الشارع الحربي يعانون من تكرار وقائع الهبوط الأرضي في دمياط

يعاني أهالي الشارع الحربي وهو أحد أشهر شوارع محافظة دمياط من تكرار وقوع الهبوط الأرضي به خاصة وأن الشارع من الشوارع الرئيسية في مدينة دمياط حيث وقع به أكثر من حالة هبوط أرضى بسبب سيارات الرمل والتشوينات التى تمر به حيث أن الشارع الحربي به محال بيع مواد البناء.

ويقول سامي الغباشي أحد سكان الشارع الحربي في دمياط، إنه لابد من تحرك عاجل من محافظ دمياط لحل أزمة تكرار وقائع الهبوط الأرضي في الشارع وعدم تنفيذ حلول جزئية حيث أنه لابد من تغيير خط الصرف الموجود والذي يتسبب في هبوط الاسفلت الموجود في الشارع والذي نخشى ان يتسبب في وقوع حوادث مرورية او إصابة احد المارة حيث أن مرور السيارات بشكل مزدحم على الطريق سيتسبب في انهياره.

ويضيف محمد الكامل احد أهالي المنطقة أنه لابد من سرعة إنهاء أزمة الهبوط الأرضي في الشارع الحربي وأن يتم إعادة رصفه وعلاج مشاكل البنية التحتيه الموجودة به كي تستطيع السيارات المرور عليه خاصة وأنه شارع مزدحم ويجب تخفيف حركة سيارات النقل الثقيل في الشارع.

وقال عبده شعلان احد أهالي المنطقة إن الشارع الحربي شارع به العديد من المحال التجارية وبكون عليه إقبال شديد من الأهالي ولا بد من مراعاة حركة سير السيارات عليه ولابد من إعادة رصفه بشكل عاجل بعد أن تكررت وقائع الهبوط الأرضي به.

ومن جانبه تقدم النائب ضياء بصل عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط بمذكرة إلى اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة بدمياط لحل أزمة تكرار وقائع الهبوط الأرضي في الشارع الحربي في دمياط وتم إحالة المذكرة إلى كلًا من الوحدة المحلية لمدينة دمياط و مديرية الطرق بدمياط لحلها.