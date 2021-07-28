الدولار يرتفع مع عزوف المستثمرين عن المراهنات الكبيرة

ارتفع الدولار ارتفاعا طفيفا اليوم الأربعاء، بعد تراجعه في وقت سابق، مع عزوف المستثمرين عن المراهنات الكبيرة قبيل نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. وتحول مؤشر الدولار الأمريكي إلى الصعود بعد انخفاضه في المعاملات الآسيوية. وارتفع 0.1 بالمئة في أحدث قراءة إلى 92.534.

وحافظ الين الياباني والفرنك السويسري واليورو على مكاسب اليوم السابق خلال المعاملات الآسيوية، وسجل الين الذي يعتبر ملاذا آمنا 109.80 للدولار، وبلغ اليورو مستوى 1.1809 دولار.

وشهد الدولار صعودا مطردا على مدار شهر بعد تحول مجلس الاحتياطي صوب التشديد في يونيو.

وتنتظر الأسواق لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي سيشير إلى توقيت البدء في سحب إجراءات التحفيز، وسط تصاعد معدلات التضخم بالولايات المتحدة.



لكن محللي سوق الصرف قالوا إنه ثمة فرصة كبيرة ألا يغير مجلس الاحتياطي السياسة، في ضوء أن طفرة التضخم في الآونة الأخيرة من المرجح أن تكون مؤقتة، فضلا عن بواعث القلق حيال تنامي إصابات "كوفيد-19"، وهو ما قد يُخرج التعافي الاقتصادي العالمي عن مساره.



وكتب محللو "آي.إن.جي" في مذكرة "تفشي السلالة دلتا ربما قدم مبررا جيدا لاستمرار توخي الحذر وتأجيل الإعلان عن أي تقليص مهم إلى ندوة جاكسون هول في أواخر أغسطس."

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مستمدة الدعم من تراجع الأسهم والدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بينما تترقب السوق بحذر ما ستكشف عنه تقييمات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للتضخم والنمو الاقتصادي.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1804.69 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1803.40 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في أواندا، "الذهب يستفيد من بعض عمليات الشراء الرامية إلى التحوط من المخاطر قبيل نتائج اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية".

يصدر بيان مجلس الاحتياطي في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش اليوم، ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي جيروم باول، هوى الذهب سبعة بالمئة في يونيو بعد أن أبدى مجلس الاحتياطي نبرة تشددية في اجتماعه الأخير.