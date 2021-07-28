الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الدواء»: فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي لمتطلبات اليقظة الدوائية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي المكثف عن متطلبات اليقظة الدوائية، موضحة أن  البرنامج التدريبي يهدف إلى تعريف الشركات بمتطلبات اليقظة الدوائية والتى تتضمن مستندات وصف نظام اليقظة، خطة إدارة المخاطر، تقارير الآثار العكسية.

وأكدت الهيئة أنه حرصاً على دعم أداء الشركات للالتزام بمهل تقديم ملفات اليقظة لمستحضراتها، بالإضافة إلى التوعية بالأخطاء الشائعة عند تقديم الملف وكيفية تجنبها، علماً بأنه من المقرر انعقاد البرنامج التدريبي يوم الأحد  الموافق 8/8/2021 بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادى، وذلك لمدة 5 أيام.

وأشارت هيئة الدواء إلى أن البرنامج مقدم إلى كافة شركات الأدوية، ويبدأ البرنامج التدريبي من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، لافتة إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الخميس الموافق 5 أغسطس 2021.

ولفتت الهيئة إلى أن المتدرب سيحصل علي شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD. 

وكانت قد أصدرت هيئة الدواء المصرية، العدد الخامس من النشرة الدورية الخاصة بالإدارة العامة للممارسات الدوائية والصيدلية، (الإصدار الثاني يوليو 2021)، تحت عنوان “المضادات الحيوية وطرق القياس لأنماط الاستخدام الكمي والكيفي”.

وتتضمن النشرة الخطوط الاسترشادية لعلاج العدوى الناتجة عن الميكروبات متعددة المقاومة للمضادات الحيوية، كذلك وسائل القياس الكمي والكيفي لأنماط استخدام المضادات الحيوية، بالإضافة إلى تقديم نبذة عن أحد أدوات القياس الكيفي لأنماط استخدام المضادات الحيوية، وعملية المسح المقطعي لاستخدام المضادات الحيوية في مصر وجهود القطاعات، ومبادرة الرعاية الصيدلية، وبرنامج حوكمة استخدام مضادات الميكروبات.

الهيئة
الهيئة
هيئة الدواء المصرية البرنامج التدريبي اليقظة الدوائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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