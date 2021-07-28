«ولع فيه ببنزين».. تجديد حبس المقاول المتهم بقتل شقيقه في القاهرة الجديدة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء، حبس المتهم بقتل شقيقه حرقا داخل شقته بسبب خلافات مالية بينهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

«ولع في أخوه ببنزين»

واستمعت النيابة لأقوال الجاني والذي حاول خلال التحقيقات الادعاء بـ«أنه لم يرتكب الجريمة، وأنه حاول إطفاء النار عقب نشوب الحريق بشقة المجني عليه، إلا أن التحريات أكدت أن المتهم ولع في اخوه بالبنزين، بعد تكتيف المتهم للمجني عليه شقيقة وسكب مادة مشتعلة على ملابسه عبارة عن (البنزين)».

وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الجريمة قائلًا: «خلصت عليه علشان كل نصيبي واستولى على كل فلوسي.. وحاولت كذا مرة أخليه يرجع لي حقي لكنه رفض وآخر مرة توجهت إليه وعقدت العزم علي التخلص منه فقمت بتقييده وإحراق الشقة وهو بداخلها»، مستطردا: «كنت عاوز حقي وهو السبب اللي وصلني أعمل كده هو مات وأنا دخلت السجن وكلنا خسرنا».

وشرح لرجال النيابة خلال إجراء معاينة تصويرية كيفية ارتكابه الجريمة، وكيفية وقوعها إذ اصطحبه فريق من النيابة وسط حراسة أمنية مشددة، إلى مكان وقوع الجريمة لتمثيلها والدافع وراء ارتكابها، وتم إجراء معاينة لمسرح الجريمة، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية، لمعاينة موقع الحادث، وتم التحفظ على عينات من دماء الضحية، تمهيدا لإعداد تقرير لتقديمه للنيابة العامة التي تباشر التحقيق.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالى بوجود جثة لفتاة داخل شقة مستأجرة بمنطقة التجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة فتاة، ترتدى كامل ملابسها ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية، وعثر بجوارها على هاتفها وبتفريغه وبتفريغ كاميرات المراقبة جرى الوصول إلى المتهم، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.