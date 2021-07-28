الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

"النقد الدولي": تباعد نمو الاقتصاديات المتقدمة والنامية يعطل التعافي العالمي من الجائحة

النقد الدولى: تباعد نمو اقتصاديات الدول يعطل التعافى العالمى من الجائحة

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

 قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن عدم المساواة في تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "ليس جيدا للجميع".
 

وأشارت جورجيفا - في مقابلة خاصة مع قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - إلى توقعات الصندوق بنمو الاقتصاد العالمي بنحو 6% خلال العام الجاري، مستدركة بالقول إن هناك فارقا بين مستويات النمو في الاقتصاديات المتقدمة والدول النامية.


وأضافت أنه بينما تتباعد الاقتصاديات المتقدمة من جهة والاقتصاديات النامية من جهة أخرى، فإن ذلك يعني أننا نعطل التعافي العالمي الكلي من الجائحة.


وأفادت أن الوضع الحالي فيما يخص الاستجابة للوباء أفضل مما كانت عليه خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى تبرع الاقتصادات المتقدمة بالجرعات الزائدة من اللقاح للدول النامية، وكذلك إلى ضخ أموال أكثر في آلية كوفاكس لتوزيع اللقاحات.


وأوضحت أن التركيز حاليا ليس فقط على أن تكون التبرعات أكثر، ولكن على سرعة توزيعها، خاصة مع وجود متحور دلتا الذي يهدد العديد من الدول.


وكان صندوق النقد الدولي قد أبقى على توقعاته لنسبة نمو الاقتصاد العالمي عند 6% خلال العام الجاري، إلا أنه خفض توقعاته لنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، خاصة الاقتصادات الآسيوية، مقابل رفع توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

و تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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