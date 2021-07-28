الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الفلسطينى يؤكد دور مصر المحورى فى العمل على إنهاء الاحتلال

محمد أشتيه
محمد أشتيه

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد أشتيه، دور مصر المحوري في العمل على الوصول لحل سياسي وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

جاء ذلك خلال  الكلمة التى ألقاها أشتيه خلال الاحتفال الذي أقامته مُمثلية جمهورية مصر العربية برام الله احتفالًا بمناسبة العيد الوطني المصري.

وذكرت وزارة الخارجية، أن «أشتية» نقل تحية الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدًا بالعلاقات المصرية الفلسطينية وبدور ثورة يوليو في دعم القضية الفلسطينية.

من جانبه، استعرض السفير المصري طارق طايل في كلمته التحديات التي تواجه المنطقة العربية، مؤكدًا إدراك مصر لمحورية القضية الفلسطينية.

كما استعرض أوجه التعاون والدعم بين البلدين وذلك خلال الشهور الماضية، سواءً فيما يتعلق بجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية أو الجهود التي بذلتها مصر مؤخرًا لتحقيق التهدئة و التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وسلط الضوء على التنسيق الجاري مع رئاسة الوزراء الفلسطينية والوزراء المعنيين لتفعيل المبادرة المصرية لإعادة الإعمار في القطاع والتي بدأت بالفعل من خلال جهود إزالة الركام، تمهيدًا لإقامة مشروعات تُخفف من وطأة الصراع على أهل غزة.

وأكد «طايل» تصميم مصر على أن تمضي قُدمًا جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني، لدعم خياراته في كافة جوانب قضيته، واحترام استقلالية قراره، و حتى يتمكن من استعادة حقوقه، وتحقيق طموحه المشروع و العادل في إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 م، و عاصمتها القدس الشرقية.

وشارك في الاحتفالية عدد كبير من الوزراء و المحافظين و المسئولين الفلسطينيين، بالإضافة إلى قيادات من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح.

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