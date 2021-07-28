الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

«مستثمري سوهاج»: الصعيد لمس نتائج الإصلاح الاقتصادي على أرض الواقع

محمود الشندويلي
محمود الشندويلي

قال محمود الشندويلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية جاء بصعوبة على المواطن المصري، لكنه أصبح يعيش في ثمار نتائجه الآن.

أضاف الشندويلي لـ"الدستور"، أن من نتائج الإصلاح الاقتصادي تدشين المدن الجديدة والمجمعات الصناعية، إضافة إلى إطلاق عدد مبادرات مهمة كمبادرة التمويل العقاري، ومبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى المواطن في الريف والقرى، وبالفعل حققت تلك المبادرة نتائج هائلة في محافظات الصعيد.

أشار رئيس جمعية مستثمري سوهاج إلى أن الحكومة قامت بجهود عظيمة في تنمية محافظات الصعيد، والنهوض بالبنية التحتية والطرق والمواصلات. 

وتابع أن الصعيد شهد تطور كبير في الخريطة الاستثمارية وهذا يرجع إلى المشروعات القومية التي قامت الدولة بتدشينها مثل التطوير في محطات الصرف الصحي و إصلاح البنية التحتية والمدن الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء المجمعات الصناعية التي أدت إلى توفير عدد كبير من فرص العمل لأهالي الصعيد للحد من هجراتهم إلى القاهرة ومدن الوجه البحري بحثا عن فرص عمل.

ولفت رئيس جمعية مستثمري سوهاج إلى أن المحافظة غنية بالفرص الاستثمارية الصناعية و الزراعية، مشددًا على أهمية تدشين مصانع تكميلية خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة حجم النشاط الصناعي والزراعي بالمنطقة.

مستثمرو سوهاج محمود الشندويلي محافظات الصعيد الاصلاح الاقتصادي أرض الواقع الصرف الصحي الوجه البحري مبادرة حياة كريمة

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