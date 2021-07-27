الباز: قرارات الرئيس التونسى لم تكن عادية أو عابرة

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد لم تكن عادية أو عابرة.

وأضاف الباز خلال لقائه الخاص بالبث المباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الرئيس التونسي دائم الحديث مع الشعب من خلال لقاءات وحوارات نقاشية عديدة محملة بالبلاغة، ولكن الكلمة الأخيرة حملت بلاغة صريحة واصفًا الأمر بـ"القرارات المصيرية".

وأشار إلى أن تجميد البرلمان مؤقتًا، ورفع الحصانة عن جميع نواب المجلس النيابي، وتولي الحكومة، وتولي مسئولية النيابة العامة كل هذا يدلي بإجابة على سؤال كبير، هل ما حدث في تونس انقلاب على السلطة، أم تعديل مسار الديمقراطية؟.