الأربعاء 28 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

من 250 لـ7 آلاف جنيه.. أسعار اللوحات الفنية في معرض «ديارنا»

لوحات
لوحات

يواصل معرض «ديارنا» بمارينا استقبال الزائرين لليوم الثالث على التوالي. 

والتقت “الدستور” بأحد العارضين بالمعرض، ويدعى أحمد وهبة، حيث قال إن وزارة التضامن الاجتماعي أعطت فرصة كبيرة لأصحاب الحرف اليدوية لتسويق منتجاتهم.

وأضاف «وهبة» أنه يقوم بتقديم لوحات فنية من الرسم على الرمال الطبيعية، ويستخدم فيها حجارة رملية من الجبال، وتصمم اللوحات من التراث المصري القديم والحياة التي تعبر المصريين.

وأوضح أنه لأول مرة يشارك في معرض «ديارنا» في مارينا، وشارك في معارض كثيرة ويعتبرها فرصة جيدة للتسويق لكل المنتجات تتيح لأصحاب الحرف مجال واسع لنشر كل منتجاتهم ومساعدتهم على المعيشة.

وأشار إلى أن أسعار اللوحات حسب الحجم وتبدأ من 250 جنيها للوحة الواحدة، وتصل إلى 7 آلاف جنيها للحجم الكبير.

محافظ مطروح الساحل الشمالى التضامن نيفين القباج الحرف اليدوية مدينة العلمين معرض ديارنا

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