الثلاثاء 27 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أبناء يعتدون على زوج أمهم بالسنج فى الإسماعيلية

الامن
الامن

شهدت محافظة الإسماعيلية حادثة مأساوية جديدة حيث اعتدى أولاد على زوج أمهم بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، في مشاجرة اندلعت بينهم، قبل قليل.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ إسعاف الإسماعيلية يفيد بتعدي عدد من الشباب على زوج أمهم مما أدى لنزيف كبير.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث بتعليمات من الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية ونقلت المصاب للمستشفى.

وكشفت مصادر طبية، عن وصول زوج الأم لمستشفى فايد المركزي، مصابًا بعدة جروح بالرأس والوجه. 

وبسؤال المجني عليه، اتهم أبناء زوجته بالاعتداء عليه بالسنج.

تم إسعاف المجني عليه، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وعلى الجانب الآخر شهدت محافظة الإسماعيلية واقعة مأساوية بقتل شاب لشقيقه، وأصدرت نيابة الإسماعيلية، قرارًا بحبس المتهم بقتل شقيقه في الإسماعيلية، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد مشادة تطورت إلى مشاجرة بينهما، بسبب اقتراض المجني عليه ألف جنيه، وعدم رده إلى الجاني في الموعد المحدد له.

وكان اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا يفيد مصرع "س.م.م"، 22 سنة، مقيم بقرية أبوخليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، خلال مشاجرة مع أخيه.

وكلف اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، فريق بحث برئاسة الرائد حسن رضوان رئيس مباحث القنطرة غرب ضم النقيبين أشرف جمال ومحمود خليفة بفحص الواقعة ومعرفة ملابساتها.

ونجح فريق البحث الجنائي فى إلقاء القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، والتحفظ على الجثمان وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة، والتي أصدرت قرارها السابق بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

فايد الإسماعيلية أخبار الحوادث سرابيوم زوج الام

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وائل لطفي

أثر النسر

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