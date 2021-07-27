الثلاثاء 27 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الزمالك يرد على بيراميدز بشأن التعاقد مع محمد صبحى

جريدة الدستور

شهدت الأيام الماضية، وقوع اللجنة المؤقتة لإدارة شئون القلعة البيضاء، في حيرة بعد رفض محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الانتقال إلى صفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والتمسك بالبقاء في القلعة البيضاء.

وبعد رفض عواد وتمسك محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البقاء في القلعة البيضاء، طلب مسئولو بيراميدز بشكل رسمي الحصول على خدمات محمد صبحي.

وكان الزمالك، قد حدد محمد عواد، وعبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، للدخول ضمن صفقة تبادلية مع بيراميدز للحصول علي خدمات أحمد أيمن منصور الظهير الأيسر.

 

التفاصيل..
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

الأكثر قراءة

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

حقيقة منح الموظفين إجازة رسمية الخميس المقبل

موعد بدء الدراسة 2021 للمدارس والجامعات

بوابة التعليم الفنى التجارى 2021.. متاح الان الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الإرهابية والإدارة الأمريكية.. وحقوق الإنسان

يسرى عبيد يكتب: تونس تنتفض ضد الإخوان.. النهاية تقترب

جلال حمام

الشعب التونسى يحطم قيده

القس. رفعت فكرى

كورونا والخرافات الدينية

د. القس صفوت البياضى

مخاطر التلوث البيئى.. ناقوس يرن

مؤمن المحمدي

الكأس السلطانية

د.أحمد الخميسى

أشرف زكى.. دفاعًا عن الفن

ثروت الخرباوي

مشروع الإخوان هو الخصم الأكبر للإسلام

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تشديد إسرائيل حصار غزة يوقف 13 مشروعا للبنية التحتية

«الوطنى الفلسطيني»: ما يفعله الاحتلال بالقدس جرائم تستوجب العقاب

إصابة واعتقال 9 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية