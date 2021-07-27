الزمالك يرد على بيراميدز بشأن التعاقد مع محمد صبحى

شهدت الأيام الماضية، وقوع اللجنة المؤقتة لإدارة شئون القلعة البيضاء، في حيرة بعد رفض محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الانتقال إلى صفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والتمسك بالبقاء في القلعة البيضاء.

وبعد رفض عواد وتمسك محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البقاء في القلعة البيضاء، طلب مسئولو بيراميدز بشكل رسمي الحصول على خدمات محمد صبحي.

وكان الزمالك، قد حدد محمد عواد، وعبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، للدخول ضمن صفقة تبادلية مع بيراميدز للحصول علي خدمات أحمد أيمن منصور الظهير الأيسر.