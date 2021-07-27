«زويل» الأول مصريًا والعاشر عربيًا لعام 2021 في ترتيب التايمز للجامعات العربية

احتلت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والعاشر عربيا في تصنيف التايمز البريطانية لمؤسسات التعليم العالي للجامعات العربية على مستوى الوطن العربي لعام 2021.

وتم اختيار جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل من بين 125 جامعة علي مستوى 14 دولة عربية ويستند هذا المؤشر إلى قياس أداء الجامعات من خلال العديد من المحاور أهمها التدريس والبحث العلمي والمخرجات البحثية والسمعة الدولية، حيث أن الجامعة حصلت على 86% تقييم كلي و97.4% في الاستشهادات المرجعية و28.7% في السمعة الدولية و98.4% في البحث العلمي و 81.1% في التدريس و82.8% في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ونقل المعرفة بما فيها الدخل من الصناعة.

وحرص الدكتور محمود عبدربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل حرص على تقديم التهنئة إلى أسرة المدينة من باحثين وطلاب وعاملين على هذه النتيجة التي جاءت لتعبر عن حجم ما يبذل من جهد، مشيدًا بما تقدمه الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي من دعم كبير لمسيرة البحث العلمي والتعليم ومدينة زويل على وجه الخصوص.

وأشار عبد ربه إلى أن الاستراتيجية الخاصة بالمدينة التي يقودها مجلس الأمناء الذي يترأسه الدكتورة خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي كان لها أكبر الأثر في انطلاقة مدينة زويل على كل المستويات، لافتاً إلى تحقيق الجامعة لتقدم كبير في كافة التصنيفات الدولية يأتي نتيجة لجهد كبير من كافة أعضاء هيئة التدريس خاصة وأن الجامعة بصدد توسعات كبيرة لاستقبال أكبر قدر ممكن من الطلاب المتميزين والمتفوقين علميا.