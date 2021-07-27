الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصدر سوداني: فشل الملء الثاني لسد النهضة بسبب عدم اكتمال التشييد

سد النهضة
سد النهضة

كشف مصدر مسؤول رفض ذكر اسمه  لـ “صحيفة السوداني”: عن عجز إثيوبيا، عن إكمال الملء الثاني لسد النهضة، بواقع 13.5 مليار متر مكعب بسبب عدم اكتمال تشييد السد.

وأكد المصدر السوداني، إنه تم ملء 3.5 مليارات متر مكعب فقط، وقلل من حدوث أي تأثير على السودان من الملء الثاني للسد.

وقال “هذا الوضع يؤكد ضرورة أهمية وجود اتفاق قانوني وملزم لتشغيل سد النهضة من ناحية الملء والتفريغ”، مبينًا ان الملء كان من المفترض أن يتم خلال 7 أعوام.

وعن تأثر الموسم الزراعي وحدوث فيضانات في السودان، أكد عدم تأثر الموسم الزراعي، وقال: ”سوف يكون انسياب المياه طبيعيًا جدًا ولا تحدث أي أضرار”.

وأوضح ان وزارة الري السودانية  في فصل الخريف، فرغت الخزانات من محتواها وفتح المياه بها لتعبر.

وأضاف: ”ونتيجة لذلك بعد أن تأكد لوزارة الري أن إثيوبيا لم تستطع الملء الثاني بواقع 13 ونصف مليار متر مكعب قامت إدارة الخزانات بتفريغ محتوياتها المائية تحسبا للمياه الجديدة “.

وتابع :” هذا الإجراء طبيعي تقوم به الوزارة في كل عام لذلك من غير المتوقع ان تؤثر هذه العملية على حدوث فيضانات أو نقص في مياه الري”.

وفي سياق متصل، وصلت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، إلى مملكة البحرين بدعوة من الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني الذي استقبلها والوفد المرافق لها بمطار المنامة الدولي، وذلك بحضور السيد الفريق إبراهيم محمد الحسن سفير السودان بالبحرين وأعضاء السفارة السودانية.

وفي التفاصيل، أشارت وكالة الأنباء السودانية، إلى أنه من المقرر أن تجري الوزيرة جلسة مباحثات ثنائية مغلقة مع نظيرها البحريني، كما ستقوم الوزيرة على هامش الزيارة بافتتاح المبنى الجديد للسفارة السودانية بالمنامة.

صحيفة السوداني سد النهضه اتفاق سد النهضة إنهيار سد النهضة السودان

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وائل لطفي

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