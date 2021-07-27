الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أممي يحذر من تصاعد العنف غير المبرر في أفغانستان ويدعو إلى إجراءات لاجتثاثه

تقرير أممى يحذر من تصاعد العنف غير المبرر فى أفغانستان

أفغانستان
أفغانستان

حذرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) من تصاعد العنف غير المبرر في أفغانستان، والذي أوقع أعدادًا كبيرة من الضحايا المدنيين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2021، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاجتثاث العنف.

تناول تقرير جديد صدر، تحذير الأمم المتحدة من أنه بدون خفض كبير في التصعيد في العنف، فإن أفغانستان في طريقها لتشهد في عام 2021 أعلى عدد على الإطلاق من الضحايا المدنيين المسجلة في عام واحد منذ أن بدأت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) في تسجيل الضحايا عام 2009.

وذكر التقرير، أن عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان بلغ في النصف الأول من عام 2021 مستويات قياسية، بما في ذلك زيادة حادة بشكل خاص في عدد القتلى والجرحى منذ مايو عندما بدأت القوات العسكرية الدولية انسحابها، واشتد القتال في أعقاب هجوم طالبان.

وأشار التقرير إلى سقوط 5 آلاف و183 مدنيًا (1,659 قتيل و3,524 جريح) وهو ارتفاع بنسبة 47% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020، فيما بلغ عدد الضحايا الكلي بين مايو ويونيو 2,392 (783 قتيلا و1,609 من الجرحى) – وهو الأعلى لهذين الشهرين منذ أن بدأت يوناما عملية التوثيق.

وقالت ديبورا ليونز الممثلة الخاصة للأمين العام في أفغانستان: "أناشد طالبان والقادة الأفغان أن يتنبهوا لمسار الصراع الكئيب والمروع وتأثيره المدمر على المدنيين"، داعية طالبان والقادة الأفغان إلى "تكثيف الجهود على طاولة المفاوضات، ووقف القتال الأفغاني ضد الأفغان، وحماية الشعب الأفغاني ومنحه الأمل في مستقبل أفضل".

وفي وقت سابق، بحث الرئيس الأفغاني أشرف غاني، خلال لقائه مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي الوضع الأمني ​​في أفغانستان وأولويات السيطرة على الأوضاع.

وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن غاني التقى الجنرال الأمريكي في القصر الرئاسي الأفغاني الليلة الماضية، وركزا على دعم قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية.

وأشارت إلى المكالمة الهاتفية الأخيرة بين رئيسي الدولتين جو بايدن وغاني يوم الجمعة الماضي، أكدا خلالها استمرار الشراكة بين البلدين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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