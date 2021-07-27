الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نضال الشافعى: المشاركة فى «الاختيار 2» شرف لأى فنان

نضال الشافعي
نضال الشافعي

عبر الفنان نضال الشافعي عن سعادته بالنجاح الذي حققه في السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني، ومسلسل "هجمة مرتدة"، مشيرا إلى أن الأخير هو عمل وطني مخابراتي من الدرجة الأولى من ملف المخابرات المصرية.

وأكد الشافعي، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه سعيد بالعمل مع النجم أحمد عز والمخرج أحمد علاء وكل فريق العمل من الفنانين هشام سليم وهند صبري وماجدة زكي وصلاح عبدالله.

وأضاف نضال أن العمل وطني ومهم للناس، ويوضح فكرة الوعي لدى الجمهور وماذا كان يحدث مع مصر في هذه الفترة، وليست مصر فقط بل كل البلدان العربية، وكيفية رسم خيوط المؤامرة على بلدنا الحبيب.

وتابع قائلا: "في كثير من الأوقات أطلق على هجمة مرتدة أنه الجزء الثالث من الاختيار، وذلك لأنه يوضح خيوط العنكبوت التي كانت تريد إضرار مصر من الخارج، والاختيار يوضح ما يحدث نتيجة لهذه المؤامرة داخل مصر".

واستطرد: "العملان نجد أنهما يكملان بعضهما البعض من الداخل والخارج، وهذا يحسب للشركة المتحدة وشركة سينرجي، لتقديمهما بالتزامن في نفس الموسم الرمضاني، وذلك جعل المتابعين يربطون الأحداث بين المسلسلين، وأيضا ظهر النجم أحمد عز في آخر المشاهد كضابط مخابرات ويحمل نفس اسم شخصيته، وذلك للتأكيد أن العملين يكملان بعضهما".

واختتم: "الاختيار 2 شرف لآي ممثل أن يشارك به، خاصة بعد نجاح وارتباط الناس بالجزء الأول منه، وتوضيح الصورة للجميع وإلقاء الضوء على حياة الشهيد منسي".

أحمد شاكر يهنئ نضال الشافعي على دوره في «الاختيار 2» | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
نضال الشافعي

وكان مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني بطولة كل من الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد مكي وكل من إنجي المقدم وأحمد رفعت وبشرى وأحمد شاكر عبداللطيف وآخرين وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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