الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المتهم بهتك عرض طفلة المقطم يقر بارتكابه للواقعة

هتك عرض
هتك عرض

تستكمل "الدستور" نشر التفاصيل الكاملة في اتهام قهوجي بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بمنطقة باب الشعرية، في القضية رقم 15/1221 لسنة 2021 جنايات باب الشعرية والمقيدة برقم 102 لسنة 2021 کلي وسط القاهرة وفي هذا التقرير ننشر نص تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكشفت ملاحظات النيابة، خلال قرار إحالة المتهم للمحاكمة أمام الجنايات، عن أن المتهم أقر بتحقيقات النيابة العامة بأنه الظاهر بالمقطع المصور محتوی كاميرا المراقبة، كما ثبت بتقرير المعمل الجنائي اتفاق الشكل العام والقياسات البيومترية للمنظور الأمامي بين صور المتهم والشخص الظاهر بالمقطع المصور.

وجاء بأقوال نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة باب الشعرية، في شهادته أمام النيابة أن تحرياته السرية توصلت لارتكاب المتهم للواقعة على النحو الوارد بشهادة والد المجني عليها والطفلة.

وجاء بأقوال "م.س"، 30 سنة، سائق الأميرية خلال تحقيقات النيابة بأنه أثناء تواجده في موقف سيارات بجوار المقهى محل عمل المتهم، أرسل كريمته المجني عليها لملء زجاجة مياه فتوجهت الأخيرة ثم عادت مسرعة باكية.

أضاف أنه بسؤالها قررت له بأنها توجهت لملء زجاجة من مبرد مياه بجوار المقهى محل عمل المتهم، فخرج إليها الأخير وقرر لها بأنه معطل وطلب منها ملء الزجاجة من داخل المقهى فدخلت  للمقهى وحال قيامها بملء الزجاجة وقف المتهم خلفها ولما حاولت إبعاده شرع في حملها إلا أنها ارتمت أرضا صارخة وفرت هاربة، فتمكن برفقة الأهالي من ضبطه.

- تفاصيل قرار الإحالة 

جاء في قرار الإحالة أنه بعد الاطلاع على الأوراق، وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "س. ع" "محبوس" 34 سنة، عامل بمقهى مقيم في باب الشعرية، لأنه في يوم 28/ 3/ 2020 بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة خطف المجني عليها الطفلة "ج. م" بالتحيل، بأن استدرجها للدلوف للمقهى محل عمله مستغلًا صغر سنها قاصدًا إقصائها عن أعين الرقباء.

واضاف قرار الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بأخرى، بأنه بذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن لامس بجسده مواطن عفتها دون رضائها، وذلك حال كون المجني عليها لم تبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

التفاصيل الكاملة اتهام قهوجي هتك عرض طفلة باب الشعرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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