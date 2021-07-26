الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد فوزها بالبرونزية.. «فادي» يرسم هداية ملاك في 5 دقائق

هداية ملاك
هداية ملاك

تداول روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة من الصور للاعبة هداية ملاك، التي تمكنت اليوم من رسم البهجة والسعادة على الجميع بعد تحقيقها أول ميدالية برونزية لمصر في أولمبياد طوكيو 2020، حيث حققت هداية ملاك، بطلة التايكوندو، الميدالية الأولى لمصر في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بعد تتويجها ببرونزية منافسات 67 كجم سيدات اليوم الإثنين، بنتيجة 17-6.  

وفي تحدي جديد دخله رسام الكاريكاتير فادي فرانسيس، برسم اللاعبة هداية ملاك عقب فوزها بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020، المقامة في اليابان بعد تأجليها العام الماضي بسبب فيروس كورونا الذي ضرب العالم في مطلع شهر يناير لعام 2020، ونشر الفنان فادي فرانسيس الصورة عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا عليها قائلًا: "تحدي الرسم في ٥ دقائق فقط .. شخبطة بالطباشير، مبروك البطلة هداية ملاك أول ميدالية لمصر".

وتداول عدد كبير من روّاد العالم الافتراضي للصورة، بعدما لاقت استحسان كبير وأشاد بها عدد كبير من الجمهور، وعلق عليها أسامة همام، من روّاد السوشيال ميديا قائلًا: "مبدع كالعادة"، وكتب أسامة عبد النبي من متابعي العالم الافتراضي قائلًا: "الله عليك يا مبدع"، وأعرب محمد نسيم عن بالغ فخره ببنت مصر هداية ملاك، عبر السوشيال ميديا وكتب قائلًا: "مبدع كالعادة والف الف مبروك لفخر مصر، البطلة هداية ملاك، اللي فرحت قلوبنا من تاني".

يجدر الإشارة إلى أن ميدالية هداية ملاك البرونزية، تأتي لتكون الأولى لمصر فى الدورة الأولمبية الجارية والثانية فى تاريخ اللاعبة حيث سبق وتوجت ببرونزية أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

جدير بالذكر أن اللاعبة هداية ملاك توجت بالميدالية البرونزية، بعد تفوقها على الأمريكية بيج ماكفرسون في مباراة تحديد الفائز.

هداية ملاك
هداية ملاك
هداية ملاك اللاعبة المصرية هداية ملاك طوكيو برونزية ميدالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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