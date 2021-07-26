22 وفاة و3100 إصابة جديدة بكورونا فى إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم، تسجيل 22 وفاة و3117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الليلة الماضية، بواقع 3117، مقابل 5140 السبت و4743 الأحد، ليصل العدد العام إلى مستوى 4.320 مليون حالة، بينها 68236 نشطة.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 22 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 5 في إحصائية السبت و7 الأحد، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127971 شخصًا.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 4.124 مليون شخص، بعد تسجيل 1114 حالة شفاء جديدة، حسبما نقلت شبكة “روسيا اليوم”.