الإثنين 26 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مصنع منتجات ألبان فاسدة بالجيزة

ضبط مصنع منتجات ألبان
ضبط مصنع منتجات ألبان فاسدة

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء من ضبط القائمين على مصنع منتجات ألبان يقوم المصنع بإعادة تعبئة «الجبن» المنتهية الصلاحية، وإضافة تاريخ إنتاج غير صحيح لإعادة بيعها بالمحلات وطرحها بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة بشارع مبارك المتفرع من شارع العمدة امتداد شارع عزالدين عمر بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

ضبط مصنع منتجات ألبان فاسدة 

البداية بورود معلومات إلي ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام القائمين على مصنع منتجات ألبان بإعادة تعبئة «الجبن» المنتهية الصلاحية وإضافة تاريخ إنتاج غير صحيح لإعادة بيعها بالمحلات وطرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مصنع منتجات ألبان فاسدة 

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية وحي الطالبية والإشغالات تمت مداهمة المصنع المشار إليه وضبط القائمين عليه وضبط كميات كبيرة من الجبن منتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي تمهيدًا لطرحها في الأسواق.

ضبط مصنع منتجات ألبان فاسدة 

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط مصنع منتجات ألبان فاسدة 
التموين مصنع منتجات ألبان منتهية الصلاحية تعبئة الجبن الطالبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

الآن.. موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «دور أول»

الأمن ضبط من طعنها.. تفاصيل مقتل سيدة وسط الشارع فى الطالبية بالجيزة

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوي الفني

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

د. منى حلمى

أحوال الفن والأدب بعد 69 عامًا من ثورة 23 يوليو 1952

محمود خليل

«الحكيم باشا».. مغسّل مش ضامن جنة

ماجد حبته

إخوان تونس.. النهاية تقترب

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

صور

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

مبارة «ريمونتادا الأهلي» أمام الإنتاج

الشوط الأول.. ممر شرفى من الإنتاج الحربي لأبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

4 وفيات و1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

بعد انضمامها للاتحاد الإفريقي كمراقب .. ماهي خطط وأهداف إسرائيل؟

أولمبياد طوكيو 2020: السباحة الإسرائيلية أناستازيا جوربينكو في النهائي برقم قياسي