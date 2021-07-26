ضبط مصنع منتجات ألبان فاسدة بالجيزة

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء من ضبط القائمين على مصنع منتجات ألبان يقوم المصنع بإعادة تعبئة «الجبن» المنتهية الصلاحية، وإضافة تاريخ إنتاج غير صحيح لإعادة بيعها بالمحلات وطرحها بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة بشارع مبارك المتفرع من شارع العمدة امتداد شارع عزالدين عمر بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

ضبط مصنع منتجات ألبان فاسدة

البداية بورود معلومات إلي ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام القائمين على مصنع منتجات ألبان بإعادة تعبئة «الجبن» المنتهية الصلاحية وإضافة تاريخ إنتاج غير صحيح لإعادة بيعها بالمحلات وطرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مصنع منتجات ألبان فاسدة

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية وحي الطالبية والإشغالات تمت مداهمة المصنع المشار إليه وضبط القائمين عليه وضبط كميات كبيرة من الجبن منتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي تمهيدًا لطرحها في الأسواق.

ضبط مصنع منتجات ألبان فاسدة

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.