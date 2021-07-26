الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة تحيي ذكرى رحيل الأنبا «مكاري» أسقف سيناء

الانبا مكاري
الانبا مكاري

هنأ المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا، الأسقف العام والمسؤول عن قناة مارمرقس "مي سات" الناطق الرسمي باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متابعيه من الأقباط بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل نيافة الحبر الجليل الانبا مكاري أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الراحل بسيناء.

الأنبا مكاري من مواليد 12 مايو 1940 م، وحصل على بكالوريوس الهندسة شعبة مدني عام 1961م، وترهب في 25 أغسطس 1973 م، بدير القديس مكاريوس الكبير للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون الشهير بدير أبو مقار،  وسيم كاهنًا في مايو 1977 م، وخدم في المنيا عام 1977م، وخدم في أسيوط عام 1979م، وخدم في العريش من 17 نوفمبر 1988م، وسيم قمصًا في  21 أكتوبر 1995 م، وسيم أسقفًا في 14 نوفمبر 1996 م، بيد البابا الراحل شنودة الثالث، ورحل في  25 يوليو 2000م.

والجدير بالذكر أنه أصدر مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا الراحل شنودة الثالث، وسكرتارية المطران الراحل الأنبا بيشوي نطران دمياط وكفر الشيخ والبراري، قرارًا بتقسيم ايبارشية سيناء عقب رحيل الأنبا مكاري الى ايبارشيتين الاولى هي إيبارشية شمال سيناء ليرأسها نيافة الحبر الجليل الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، والثانية هي إيبارشية جنوب سيناء التي يرأسها نيافة الحبر الجليل الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية.

وعلى صعيد أخر، قام نيافة الحبر الجليل الأنبا يواقيم أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مركزي إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر برئاسة صلاة عشية عيد القديس الأنبا بضابا الأسقف والشهيد بدير الشهداء بجبل أغاثون بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، شارك نيافته في الصلاة لفيف من الآباء كهنة إيبارشية إسنا.

الانبا مكاري الانبا مكاري اسقف سيناء الانبا مكاري اسقف سينار الراحل اسقف سينار الراحل سيناء قبل التقسيم

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