الإثنين 26 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

«جبالى»: البرلمان ينحاز دائمًا للشعب.. وهدفنا تخفيف الأعباء عن أهلنا

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس ينحاز دائمًا إلى الشعب، وليس أول مرة يقف فيها بجانب أهلنا فقد سبق ووقفنا بجانب المزارعين والفلاحين، واليوم نقف بجانب أهلنا المكافحين الصيادين، مضيفا: "نشكر تقديم الاقتراح وتأييده من الأغلبية".

وتابع رئيس المجلس: "أى تخفيف للأعباء عن أهلنا هو تخفيف فى محله". 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم برئاسة جبالي، وأثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنمية البحيرات والثروة السمكية.

ووافق المجلس على تخفيض الحد الأقصى لرسوم الصيد من 8 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه، وذلك وفقا لما حددته المادة 49 من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. 

ونصت المادة 49 بعد موافقة مجلس النواب على: تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى 5 آلاف جنيه.

وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم، على أن تسدد نقداً أو إلكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.

وجاءت استجابة المجلس لتخفيض الرسم بناء على اقتراح مقدم من النائب ضياء الدين داود وأيده النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية  بالمجلس.

وكان النائب ضياء داود قد طالب بتخفيض الحد الأقصى لرسوم تراخيص الصيد وتجديدها من 8 آلاف جنيه، كما جاءت فى مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى خمسة آلاف جنيه وذلك لتخفيف العبء عن الصيادين، «خاصة أن لدينا تصحرًا مائًا وانخفاضا فى الإنتاجية لدى الصيادين».

وأعلن النائب أشرف الشريف تأييده واستجابة الأغلبية بالمجلس للاقتراح، قائلا: «نؤيد تخفيض الحد الأقصى لرسوم التراخيص مراعاة لإخواننا الصيادين».. وضجت القاعة بالتصفيق، ووجّه النائب ضياء داود الشكر للأغلبية.

يذكر أن الاقتراح بتخفيض الرسوم تم تقديمه من النائبين محمد قاسم ومحمد الصمودى.

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