الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السكة الحديد»: تأخيرات الوجه القبلي وصلت إلى 60 دقيقة اليوم

قطار
قطار

أعلنت هيئة السكة الحديد عن موقف والتأخيرات المتوقعة اليوم الاثنين، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

 

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٦٠ دقيقة

 

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٦٠ دقيقة

- أسيوط /  أسوان مدة ٥٥ دقيقة

 

ثالثاً : خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٦٠ دقيقة

 

رابعاً : خط طنطا / المنصورة /  دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة   ٦٠ دقيقة

 

خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٦٠ دقيقة

 

وقالت الهيئة إنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

 

وقف خطوط قطارات بالوجه البحري والقبلي

وقالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إنه يتم دراسة وقف عدد من القطارات على خطين الوجه البحري والقبلي، وذلك من أجل أعمال التطوير ورفع كفاءة  الخط التى تقوم بها هيئة السكة الحديد على الخطوط.

وأوضحت المصادر في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، إن وقف خطوط قطارات بالوجه البحري والقبلي يأتى ضمن حرص هيئة السكة الحديد على سرعة إنهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة السكك وذلك لتوفير أعلى مستوى من الأمان بمرفق السكة الحديد.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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