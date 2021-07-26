الإثنين 26 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تموين بورسعيد: أسعار السلع الغذائية لم تتأثر بزيادة البنزين

سلع غذائية
سلع غذائية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملات مكثفة لمراقبة قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، لمتابعة آليات تطبيق قرار زيادة أسعار البنزين، حيث قاد الحملات خلال الأيام الماضية، محمد عوض وكيل المديرية، واستهدفت الحملات المرور على كافة محطات البنزين بالمحافظة، وراقبت الحملات الأسعار التي تم فرضها علي ماكينات التموين، وكذلك إلتزام العاملين بالأسعار المقررة.

 

وأكد عوض في تصريحات صحفية أن هناك توافر في المواد البترولية في كافة المحطات، وأنه تم التشديد على مدراء محطات البنزين والعاملين بتحصيل قيمة المبلغ فقط دون زيادات.

 

وحذر من بيع البنزين في "جراكن" لمخالفة ذلك للقانون، وأشاد بتعاونهم في الإلتزام بالأسعار وخدمة المواطن.

 

وشدد وكيل تموين بورسعيد، على أن هناك توجيهات من ناصر ثابت وكيل المديرية بالحفاظ علي حق المواطن في الحصول علي البنزين بدون مواجهة أي مشكلات.

 

وأكد عوض أنه تحدث مع المواطنين وأطمئن على رضاهم عن الخدمة المقدمة، مؤكدًا أن غرفة الشكاوى والخط الساخن للمديرية لم يتلقى أي بلاغ بمشكلات قد تكون واجهت المواطنين.

 

وأشار إلي أنه يوجد هناك إستقرار في أسعار السلع الغذائية بالأسواق ولا يوجد تأثير بزيادة البنزين، مؤكدًا على توافر كافة السلع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، مؤكدًا على أن الحملات تعمل على ضبط الأسواق، وغرفة الشكاوى لم تتلقى بلاغاً بزيادة الأسعار.

 

في سياق متصل شنت إدارة مرور بورسعيد عدة حملات لمتابعة إلتزام سائقي التاكسي والميكروباص بأسعار التعريفة القديمة دون زيادة، والتأكد من عدم تأثير الزيادة في أسعار البنزين علي المواصلات طبقاً لقرار الوزراء،  ولم تشهد بورسعيد أي محاولات لزيادة أسعار المواصلات.

تكدس أسعار البنزين أصحاب محطات الوقود بورسعيد تموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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