«التأمينات» تواصل صرف معاشات يوليو لمن تخلف عبر الماكينات

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه يتم إتاحة صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة 13%، لمن تخلف عن الصرف خلال الأيام الماضية، عبر ماكينات الصرف الآلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

و قال جمال عوض، رئيس الهيئة فى تصريحات صحفية، إن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، مُشددًا على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش والمستحقين عنهم دون أي انتقاص، والتأكيد على أن صاحب المعاش له الحق الأصيل في اختيار أي جهة لصرف استحقاقاته التأمينية.

وفي سياق آخر، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه في حالة وفاة المؤمن عليها، أو صاحبة المعاش، يحق للمستحقين عنها مثل الزوج والأبناء الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق الحصول على المعاش، وفق قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019.

وأوضحت الهيئة، على موقعها الرسمى، أنه يحق للأرمل الجمع بين معاشه عن زوجته ومعاشه بصفته، كما يحق له الجمع بين معاشه عن زوجته ودخله من العمل أو المهنة، دون حدود، على أن تتوفر به الشروط التالية:

- ألا يكون متزوجًا بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.

- أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي بات.

- يُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج. ‌

- تعتبر علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة ‏المعاش ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعى وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ ‏الطلاق، أو وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل​.