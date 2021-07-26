التحريات فى اتهام عامل جراج باختطاف طفل وهتك عرضه بالنزهة

تستكمل "الدستور" نشر التفاصيل الكاملة في اتهام عامل جراج بهتك عرض طفل عمره 7 سنوات داخل حجرة بالجراج محل عمله أثناء لهوه مع "كلب" بمنطقة النزهة.

حملت القضية رقم ۳٨٦۸ لسنة ۲۰۲۱ جنایات النزهة المقيدة برقم ٩٨٩ لسنة ۲۰۲۱ کلی شرق القاهرة.

وجاء بأقوال معاون مباحث قسم شرطة النزهة خلال تحقيقات النيابة العامة أن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة.

أقوال والدة المجني عليه

جاء بأقوال "س.ح" ۲۷ سنة ربة منزل - أنها أبلغت من نجلها المجني عليه أن المتهم استدرجه لغرفة حراسته بالجراج محل عمله وحسر عنه ملابسه بعد أن قید وثاقه وهتك عرضه.

قرار إحالة المتهم للجنايات

جاء في قرار الإحالة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات النيابة العامة تتهم "س.ح" ۱۹ سنة - عامل جراج - لأنه في غضون شهر يناير لعام ۲۰۲۱ بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة خطف المجني عليه "ي.ع" حال كونه لم يبلغ الثمانية عشر عاما - بالتحايل بأن استدرجه - حال لهوه مع حيوان "كلب" - لغرفته الكائنة بالجراج محل حراسته وتمكن بتلك الوسيلة من إقصاءه عن ذويه.

وأضاف قرار الإحالة أنه وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه بالقوة بأن قید وثاقه وحسر عنه ملابسه وهتك عرض المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهر "الحشيش " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

عقوبة الاغتصاب وهتك العرض

ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".