الإثنين 26 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات فى اتهام عامل جراج باختطاف طفل وهتك عرضه بالنزهة

ضبط شخص
ضبط شخص

تستكمل "الدستور" نشر التفاصيل الكاملة في اتهام عامل جراج بهتك عرض طفل عمره 7 سنوات داخل حجرة بالجراج محل عمله أثناء لهوه مع "كلب" بمنطقة النزهة.

 

حملت القضية رقم ۳٨٦۸ لسنة ۲۰۲۱ جنایات النزهة المقيدة برقم ٩٨٩ لسنة ۲۰۲۱ کلی شرق القاهرة.

 

وجاء بأقوال معاون مباحث قسم شرطة النزهة خلال تحقيقات النيابة العامة أن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة.

 

أقوال والدة المجني عليه

جاء بأقوال "س.ح" ۲۷ سنة ربة منزل - أنها أبلغت من نجلها المجني عليه أن المتهم استدرجه لغرفة حراسته بالجراج محل عمله وحسر عنه ملابسه بعد أن قید وثاقه وهتك عرضه.

 

قرار إحالة المتهم للجنايات 

جاء في قرار الإحالة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات النيابة العامة تتهم "س.ح" ۱۹ سنة - عامل جراج - لأنه في غضون شهر يناير لعام ۲۰۲۱ بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة خطف المجني عليه "ي.ع"  حال كونه لم يبلغ الثمانية عشر عاما - بالتحايل بأن استدرجه - حال لهوه مع حيوان "كلب" - لغرفته الكائنة بالجراج محل حراسته وتمكن بتلك الوسيلة من إقصاءه عن ذويه.

 

وأضاف قرار الإحالة أنه وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه بالقوة بأن قید وثاقه وحسر عنه ملابسه وهتك عرض المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهر "الحشيش " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

عقوبة الاغتصاب وهتك العرض

ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

 

ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

 

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

 

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

التحريات اتهام عامل جراج هتك عرض طفل النزهة اختطاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

الأكثر قراءة

الآن.. موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «دور أول»

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2021 إلكترونيًا في المدارس الحكومية

موعد بدء الدراسة 2021 للمدارس والجامعات

مصدر يكشف ملامح حركة ترقيات ضباط الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

د. منى حلمى

أحوال الفن والأدب بعد 69 عامًا من ثورة 23 يوليو 1952

محمود خليل

«الحكيم باشا».. مغسّل مش ضامن جنة

ماجد حبته

إخوان تونس.. النهاية تقترب

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

صور

مبارة «ريمونتادا الأهلي» أمام الإنتاج

الشوط الأول.. ممر شرفى من الإنتاج الحربي لأبطال إفريقيا

انتهاء امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تعيين أمير حايك سفيرا لإسرائيل لدى دولة الإمارات

برلماني سوري: الهجمات الإسرائيلية تستهدف البنية التحتية لوقف تقدم الجيش

الجزائر تصدر بيانًا جديدًا بعد انضمام إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى بصفة مراقب