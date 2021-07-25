احتكار لا ينتهي.. تفاصيل الأزمة بين دياب ونصر محروس

تصدر الفنان دياب ترند مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاته الإعلامية ضد المنتج الموسيقي نصر محروس الذي اتهمه بأنه يحاربه ويحاول الوقوف في طريقه بسبب عقد منتهي بينهما.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة عندما طرح دياب إحدى أغانيه الجديدة على يوتيوب والذي يتعاون فيها مع جهة إنتاجية جديدة بخلاف نصر محروس وتفاجأ دياب بإن نصر محروس قام بوقف الأغنية من يوتيوب بسبب العقد المبرم بينهما.

تفاقم الأزمة

تفاقمت الأزمة بين الثنائي بعد حذف نصر محروس أغنية دياب، حيث كشف دياب في تصريحات إعلامية عن تفاصيل جديدة، حيث قال إنه وقع عقد مع نصر محروس لمدة 8 سنوات وينص الاتفاق على إصدار 8 ألبومات وينتهي في 2018، ولكن تم طرح ألبوم واحد فقط والعقد ينص أيضًا على أن نسبة 50% من الأجر في جميع أعماله تذهب للمنتج وهو الأمر الذي رفضه دياب لاحقًا موضحًا أنها نسبة ضخمة ولم يصدر له إلا ألبوم واحد فقط.

وطالب دياب بتقليل النسبة لـ25% وزيادة عدد الأغاني المقدمة وهو الأمر الذي رفضه نصر محروس والعقد ينص على استكمال الـ8 ألبومات حتى وإن انتهت مدة العقد.

وقال دياب، إنه صدر له ألبوم واحد في 8 سنوات، معتبرا أن استكمال الـ8 ألبومات أمر أشبه بالمستحيل.

اتهام دياب لـ نصر محروس بأنه يحاول تدمير حياته

ولتهم دياب المنتج نصر محروس بأنه بهذا الشكل يحاول تدمير حياته الفنية لأنه يريد العمل وتقديم ألبومات وأغاني والغناء في حفلات وأعمال فنية وبسبب نصر محروس سيفشل في ذلك، لأنه قام برفع قضايا عليه بالعقود المبرمة بينهما منذ سنوات طويلة تحديداً عام 2004.