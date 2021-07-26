الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سمية الخشاب تثير الجدل بإطلالة جديدة بـ«البورنوس»

سمية الخشاب
سمية الخشاب

أثارت الفنانة سمية الخشاب الجدل بصور سيشن جديدة وجلسة تصوير مختلفة تمامًا عن المعتاد التي تظهر بها الفنانات مؤخراً حيث ظهرت بـ "البورنوس"، أو "الروب الأبيض"، وذلك، حيث ظهرت الفنانة ذات الـ 55 عاماً، بإطلالة شبابية جديدة.

 

ونشرت سمية الخشاب تلك الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قامت بنشر ما يقرب من أربعة صور جديدة.

سمية الخشاب 

وكانت قد شاركن الفنانة سمية الخشاب مؤخرًا في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "موسى"، مع النجم محمد رمضان، وفي أحد المشاهد أثارت الجدل مرة أخرى لظهورها في حفل زفاف "حلاوتهم" الشخصية التي تقدمها، على "موسى" الشخصية التي يقدمها الفنان محمد رمضان، حيث قام طليقها الفنان احمد سعد بالغناء في حفل الزفاف.

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سمية الخشاب 

ومسلسل "موسى"، يشارك في بطولته كل من عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه في إطار صعيدي.

 

وتدور أحداث المسلسل في قرية مصاغة - سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.

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سمية الخشاب 

وكانت قد طرحت النجمة سمية الخشاب، أغنيتها الجديدة "أوعدك" مع مطرب المهرجانات عمر كمال، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، الشهر الماضى والأغنية من كلمات وألحان أحمد أوسه، وتوزيع إسلام ساسو، وتصدرت الأغنية تريند يوتيوب واحتلت المركز الأول.

 

وحرصت الفنانة سمية الخشاب، على الدعاء للنجمة ياسمين عبد العزيز بالشفاء العاجل، وتمنت لها السلامة من أزمتها الصحية التي تعيشها حاليا، وغردت سمية عبر حسابها على تويتر، قائلة: "حبيبتى ياسمين الله يشفيكى ويعافيكى وتقومى بالسلامة لأولادك وجمهورك إن شاء الله".

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