محمد رجب يستعد للدخول في تجربة درامية جديدة

يستعد الفنان محمد رجب للدخول في تجربة درامية جديدة عقب نجاح مسلسله الأخير "ضربة معلم"، والذي لاقى علية نجاحات عديدة .

وأشار رجب لـ"الدستور"، إلى أنه يستعد للدخول في عمل درامي جديد يقوم بقراءة السيناريو الخاص به خلال هذه الفترة، في إجازته الصيفية، على أن يستقر عليه بشكل كامل خلال أسابيع قليلة، ومن ثم يقوم بالإعلان عن تفاصيله من حيث المشاركين فيه وأبطاله.

وتابع رجب، أن العمل من المرجح أن يتم دخول تحضيراته النهائية خلال الفترة المقبلة، لعرضه خلال الموسم الشتوي أو رمضان المقبل، مؤكدًا أنه لم يتم الاستقرار على هذه الفكرة بشكل كامل الى وقتنا الحالي.

وشارك محمد رجب خلال شهر رمضان الماضي في أحداث مسلسل "لاختيار 2 رجال الظل"، حيث قدم دور ضابط مخابرات، ولاقي المشهد حالة رواج ونجاح كبير.

وتواجد رجب في عمل درامي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضي حمل اسم "ضربة معلم"، والذي يحكي قصة اجتماعية جديدة ومشوقة، ولاقى العمل حالة نجاح كبيرة.

وشارك في بطولة العمل الفنان محمد نجاتي، ورياض الخولي، وحسن منصور، والنجمة الكبيرة إنعام سالوسة وعدد كبير من النجوم، وينتمي مسلسل "ضربة معلم" إلى نوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة، من إخراج إسماعيل فاروق.

كما شارك "رجب" في الدراما التلفزيونية هذا العام في مسلسل "الأخ الكبير"، الذي قدم خلاله قضية اجتماعية حول رحلة طموح شاب ووصوله إلى النجاح بعد العديد من العثرات الكبيرة.

يذكر أن مسلسل "الأخ الكبير" الجديد في موسمه هذا، ينتمي لنوعية أعمال الخمسة وأربعين حلقة، حيث يعد من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي، ومن بطولة الفنان الكبير محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمي، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبدالعزيز، أحمد إمام وزينة منصور، وتدور أحداثه في إطار شعبي.