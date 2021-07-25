نيجيريا: حوادث القوارب أودت بـ350 شخصًا خلال عام

كشف مصدر مسئول في الحكومة النيجيرية النقاب عن تسبب حوادث القوارب في مقتل ما لا يقل عن 350 شخصًا خلال العام المنصرم.

وقال جوزيف إتياف رئيس مجلس إدارة لجنة تطوير مناطق إنتاج الطاقة المائية (التابعة للحكومة النيجيرية)، إن الحوادث وقعت في بلدة ماليلي في منطقة الحكومة المحلية في بورجو بولاية النيجر في بحيرتي شيرورو وكينجي.

ونحى المسئول النيجيري باللائمة على سوء حالة القوارب والإفراط في تحميلها علاوة على نقص سترات النجاة، قائلًا: إن هذا هو السبب في التوجه الحكومي نحو قطع جذوع الأشجار وإزالتها التي يواجهها الناس أثناء السفر عبر الأنهار في المجتمعات النهرية.

وذكر أن مؤسسته ستعالج- في حدود مواردها- المشاكل المختلفة التي تواجه الناس الذين يعيشون في المجتمعات النهرية، لكنه نصحهم بتجنب البناء أو العيش على ضفاف الأنهار بسبب الفيضانات.

في غضون ذلك، دعا أمين حكومة الاتحاد الفيدرالي في نيجيريا، بوس مصطفى، إلى المتابعة الكافية، وكذلك المراقبة والتقييم من خلال إبلاغ الحكومة بحالات حوادث القوارب، مشيرًا إلى أن الحكومة الفيدرالية قلقة بشأن خسائر الأرواح والممتلكات في المجتمعات النهرية في البلاد نتيجة الفيضانات التي استلزمت إنشاء لجنة تطوير مناطق إنتاج الطاقة المائية من قبل رئيس البلاد محمد بخاري.

وفي سياق آخر.. سجلت نيجيريا السبت بالتوقيت المحلي حالة وفاة أخرى بسبب فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 272 حالة إصابة جديدة في تسع ولايات بالبلاد، طبقًا لما ذكرته صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية اليوم الأحد.

وأشار المركز النيجيري للسيطرة على الأمراض في أحدث تقرير له في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن لاجوس تصدرت مرة أخرى قائمة الإصابات بتسجيل 182 حالة إصابة جديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 170 ألفًا و895 حالة.

وإجمالي حالات الوفاة إلى 2132، مع تسجيل حالة وفاة جديدة أمس السبت، ومن بين حالات الإصابة في نيجيريا، 164 ألفًا و788 حالة خرجت من المستشفيات بعد العلاج.