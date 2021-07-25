إخماد حريق في شقة سكنية بالبحر الأعظم في الجيزة

شب حريق في شقة سكنية بشارع البحر الأحمر بمنطقة الجيزة عقب تفحم محتوياتها كاملة.

ونجح رجال قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم، في إخماد نشب داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بالعقار رقم 24 بشارع فرحات المتفرع من شارع البحر الأعظم ساقية مكي بدائرة قسم شرطة الجيزة بعد تفحم محتوياتها.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، في واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بالعقار رقم 24 بشارع فرحات المتفرع من شارع البحر الاعظم ساقية مكي بدائرة القسم، أن ماسًا كهربائيًا بأحد الوصلات وراء نشوب الحريق الذي خلف وراءه تفحم محتويات الشقة دون وقوع إصابات أو وفيات.

البداية كانت بتلقي المقدم مصطفي عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بالعقار رقم 24 بشارع فرحات المتفرع من شارع البحر الأعظم ساقية مكي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء تابعة لغرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون اصابات، وبعمل التحريات الأولية التي رجحت أن ماسًا كهربائيًا بأحد الوصلات وراء نشوب الحريق الذي خلف وراء تفحم محتويات الشقة دون إصابات أو وفيات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.