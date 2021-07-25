6 فوائد مذهلة لزيت «الروزمارى».. يقضي على حب الشباب والصداع

تعدة العودة إلى الطبيعة من الأمور التي تساعد بشكل كبير في تحسين الصحة العامة، ومن الطبيعة نجد الزيوت العطرية المفيدة مثل زيت شجرة "إكليل" الجبل" أو كما يعرف بزيت "الروزماري"

اُستخدم زيت "الروزماري" لعدة قرون لأنه يتمتع بالقدرة على تعزيز صحة الجسم كله، ففي السطور التالية قدم الأطباء بموقع "healthybuilderz" الطبي، عدد من الفوائد المذهلة لهذا الزيت الجبلي.

تخفيف القلق والتوتر:

أكد الخبراء، أن زيت إكليل الجبل العطري، يساهم بشكل كبير في تخفيف التوتر والقلق الناجم عن ضغوط العمل والحياة اليومية، حيث يعتبر القلق والتوتر من أمراض العصر التي تؤثر على ملايين البشر.

يعالج الصداع:

يمكن أن يساعد زيت إكليل الجبل العطري، في تقليل الألم الذي يصاحب الصداع، فكل ما عليك هو تدليك الجبهة بشكل دائري عند الشعور بالصداع.

يخفف من نزلات البرد والسعال:

أكد الأطباء، أن زيت إكليل الجبل العطري، يساهم بشكل كبير في الحماية من نزلات البرد والسعال، الأمر الذي جعل زيت الروزماري الخيار الأول للمعالجين الصينيون القدماء.

معطر الهواء:

يدخل زيت إكليل الجبل العطري في الكثير من معطرات الجو، بسبب رائحته المنعشة، كما أنه يساهم بشكل كبير في القضاء على الكثير من الفيروسات الضارة، بالإضافة إلى أنه يساعد في طرد الحشرات.

يزيل السيلوليت:

فائدة صحية أخرى لـ"زيت إكليل الجبل" العطري هو المساعدة في إزالة السيلوليت في جسمك، وهي تلك الدهون المتراكمة التي تظهر حول الأرداف والمؤخرة.

كل ما عليك هو مزج قطرتين من زيت إكليل الجبل مع ثلاث ملاعق صغيرة من زيت الشمر العطري قبل وضعه على الأجزاء المراد التخلص منها.

يزيل حب الشباب:

يساعد زيت إكليل الجبل الأساسي، في علاج حب الشباب وهو أحد أكثر الطرق أمانًا للتخلص من المشكلة الأشهر بين المراهقين والشباب، فكل ما عليك هو وضع بضع قطرات على المنطقة المصابة بحب الشباب ثلاث مرات يوميًا.